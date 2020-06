annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med løpende hendelsesnyheter.

annonse

02.22: NTB skriver: To ungdommer, en gutt og en jente, er pågrepet og siktet for vold mot politiet i Trondheim lørdag kveld.

Flere ungdommer som var samlet på Hestsjøen i bymarka i Trondheim, gikk lørdag kveld til angrep på politiet. Angrepet skjedde etter at politiet pågrep en person for ordensforstyrrelser ved 21-tiden.

– Denne gutten ville ikke oppgi personalia, og han ble tatt med inn i politibilen. Dette gjorde at situasjonen utviklet seg, og våre mannskaper oppfattet situasjonen som svært truende, forteller innsatsleder Ketil Stene i Trøndelag politidistrikt til NTB.

annonse

04.43: NTB skriver: En mann i begynnelsen av 40-årene ble natt til søndag knivstukket på Tjuvholmen i Oslo. Ingen er pågrepet i saken.

Politiet fikk melding om saken klokken 2.25. Mannen som ble knivstukket, er sendt i ambulanse til Ullevål. Tilstanden hans er søndag morgen alvorlig men stabil.

– Han hadde puls da ambulansepersonellet kom fram. Vi ser etter en mistenkt som løp fra stedet, sier operasjonsleder André Kråkenes til NTB.

#Oslo #Tjuvholmen: kl 0225: En person er knivstukket. Uklart skadeomfang. Politi og amb på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 28, 2020

annonse

03.57: NTB skriver: En 34 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til to og et halvt års fengsel for å ha tatt med seg sine to barn til Pakistan og etterlatt dem der.

Barna, en jente og en gutt, ble født i Norge i 2012 og 2014. Den tiltalte 34-åringen tok med seg barna til grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan sommeren 2018, ett år etter at han ble skilt fra barnas mor, en nå 25 år gammel kvinne.

34-åringen sa til ekskona at han ville ha med seg barna til Pakistan, blant annet for å besøke hans gamle og syke mor. Før han reiste, garanterte han overfor moren at han skulle ta med barna tilbake til Norge, men det skjedde ikke, skriver Stavanger Aftenblad.

02.27: NTB skriver: En mann i 20-årene er innlagt på St. Olavs hospital etter at han ble sparket ned i Verftsgata i Trondheim lørdag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 23.06.

annonse

Ifølge operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt ble mannen utsatt for vold mens han lå nede.

03.06: NTB skriver: To skogbrannhelikoptre fra Værnes bidro i slokkearbeidet etter at en hyttebrann i Namsos spredte seg til terrenget lørdag kveld.

Brannmannskapene rykket ut etter melding om brann i ei hytte ved Selnes i Namsos klokken 22.53

Mannskaper fra Sivilforsvaret er innkalt for å bistå brannmannskapene fra både Namsos og Namdalseid i slokkearbeidet. I tillegg bidrar to skogbrannhelikoptre som rykket ut fra Værnes.