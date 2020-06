annonse

annonse

Polens president Andrzej Duda, som for noen måneder siden så for seg et lett gjenvalg, pustes nå i nakken av utfordreren Rafal Trzaskowski.

Trzaskowski, som er en populær borgermester i hovedstaden Warszawa, har stormet fram og på kort tid inntatt annenplassen på meningsmålingene.

10. mai, da valget skulle vært holdt før det ble utsatt på grunn av koronakrisen, sto han ikke engang på valgseddelen.

annonse

Ingen av kandidatene ventes nå å få over 50 prosent av stemmene som de ville trenge for å bli valgt i første omgang.

Duda ventes å komme først med god margin, men uten 50 prosent vil han trolig måtte møte Trzaskowski i en ny omgang 12. juli. Da kan Trzaskowski gjøre det langt bedre med støtte fra flere av de utslåtte kandidatene.

Duda er en lojal støttespiller for det konservative regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS), der tidligere statsminister Jaroslaw Kaczynski styrer med jernhånd.

PiS har gjort seg populært med omfattende velferdstiltak for eldre og fattige som ble hardest rammet da kommunismen falt og Polen ble et neoliberalistisk land.

annonse

Partiet appellerer også til konservative sosiale verdier, særlig på landsbygda, som motstand mot homofile ekteskap og sterk støtte til den katolske kirken.

Sterkt EU-vennlige Trzaskowski fra sentrumspartiet Borgerkoalisjonen har lovet å omgjøre omstridte juridiske reformer som gir regjeringspartiet PiS stor makt over rettsapparatet og som har skapt stor uro i EU.

Han regnes for å være tilhenger av LGBT-rettigheter, men har ikke flagget dette høyt i valgkampen av frykt for å irritere et i bunn og grunn konservativt velgerkorps.

På den annen side ser også Duda ut til å ha nedtonet sin sterke motstand mot LGBT-miljøet etter at han så hvor populær Trzaskowski var i ferd med å bli.