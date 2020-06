annonse

Hans Geelmuyden har blitt presset til å knele for NAVs kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf, som anklaget ham for rasisme. Som resultat hylles Ashraf på sin egen Facebook-side av en rekke mennesker på venstresiden, inkludert Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Men ikke alle med innvandrerbakgrunn i Norge ønsker at nordmenn skal knele og ydmyke seg selv. Shurika Hansen, med bakgrunn fra Somalia er en av dem. I denne videoen som hun la ut på Facebook lørdag ettermiddag tar hun et oppgjør med Umar og hans likesinnede.

Som hun skriver:

– Vil du vite hva jeg mener om venstrevridde aktivister, islamister, godhetsapostler, feminister, PR-sjefen og hans kneling for udemokratiske virkemidler? Eller hva jeg aldri kommer til å be om unnskyldning for. Du vil mest sannsynlig aldri se meg knele for disse og deres farlige ideologi. Aldri!

Her kan du se videoen:

Videoen er sett nesten 18 000 ganger allerede etter tolv timer.