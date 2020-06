annonse

Miljöpartiet er i krisemøte etter at det ble klart at regjeringspartner Socialdemokraterna vil samarbeide med de borgerlige om migrasjon.

Ifølge NTB, som henviser til avisene Aftonbladet og Expressen, påstår anonyme kilder at et flertall i partiledelsen til Miljöpartiet (MP) nå vurderer å forlate regjeringen.

Grunnen skal være at statsminister Stefan Löfvens parti Socialdemokraterna (S) skal ha uttrykt et ønske om å gjøre et forlik med de borgerlige partiene i migrasjonspolitikken, istedenfor å levere inn et samlet forslag til Riksdagens migrasjonskomité.

Socialdemokraterna vil blant annet forlenge foreldelsesfristen for utvisningsvedtak, som MP mener vil føre til at familier går under jorda, mens de venter på muligheten til å levere en ny asylsøknad.

S åpner også for «et slags volummål» i asylpolitikken, noe MP frykter vil bety at Sverige strammer inn på reglene for familieinnvandring eller antall kvoteflyktninger.

Kompromiss

Socialdemokraterna håper likevel at regjeringspartneren vil bli med på et bredt forlik med de fire borgerlige partiene Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern og Liberalerna.

Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna har allerede uttrykt at de ikke er interesserte i forslaget fra statsminister Löfvens parti.

Löfven leder en mindretallsregjering med Miljöpartiet, men hans er helt avhengig av samarbeidsavtale med de borgerlige partiene Liberalerna og Centern.