– Ikke mange på høyresiden sier det høyt. Men Donald Trump kan meget vel tape valget i november, startet Tucker Carlson denne monologen om situasjonen i USA.

Tucker Carlson har et av USAs aller mest populære politiske talk show. Han er en stjerne på Fox News og et hatobjekt for de «progressive». Han er en klar støttespiller av Donald Trump, men har også vist seg å kunne være kritisk til presidenten og advare ham mot krig i Iran og eskalering i Syria. Ikke minst kritiserte han bombingen av Syria i 2017.

Det er ikke nok for de på høyresiden å peke på de radikale demomstrantene og volden i tro på at de «har gått for langt» og at det vil «slå tilbake». Det må aktiv motstand til, sier Tucker.

Meningsmålingene må tas på alvor. Trump henger etter. Han kan meget vel tape om ikke dette snur. Og bak Joe Biden står en gjeng radikale aktivister som har tatt over Demokratene. Det vil være katastrofe, er budskapet i monologen.

Tucker Carlson indikerer at Trump er for passiv og må ta tilbake initiativet. Folk ønsker trygghet og sikkerhet. Nå har mobben tatt over gatene. Det er straffrihet for vandalisme, vold og ran. Slik kan man ikke ha det, sier han. De som er ute i gatene og bruker vold for å oppnå politiske mål, er «terrorister», sier Carlson. Og de må benevnes som det og straffeforfølges hardt.

Carlson legger heller ikke skjul på at han mener Trump burde brukt pandemien som oppsto i Kina til å understreke advarslene mot Kina og mot globaliseringen. Isteden er han svekket.

Tucker Carlson mener mange stemte på Trump nettopp for at han skulle håndtere slike kaotiske demonstrasjoner og vold som nå utspiller seg. For dette har ligget i kortene i lang tid at ville skje, sier han. Donald Trump fremsto som en «forsikring» mot oppbruddet av lov og orden.

Hvis Trump skal vinne i november, må han gjenvinne folks tro på at han kan ta styringen over situasjonen. «Kun Donald Trump var tøff nok til å forsvare folk mot den snikende autoritarianismen,» var det folk trodde og som fikk dem til å ignorerer at han var «høylydt og grov».

Trump må vise at han kan forsvare folk og USA. Og det haster, er budskapet fra Tucker Carlson i Fox News.

