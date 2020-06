annonse

Jonathan Pie er en figur skapt av den britisk komikeren Tom Walker. Han mener i en ny video at venstresiden har fått akkurat det samfunnet de har bedt om.

Pie fremstår i sine YouTube-klipp som en nyhetsreporter, men alt er ren fake. Et av hans mest sette videoer er en han laget etter at Donald Trump ble valgt i 2016. Da ble han presentert som venstrevridd journalist av PJ Media, som ikke forsto at figuren var en parodi.

Han har også kommentert Brexit-sirkuset.

Nå går Pie i strupen på venstrekreftene i britisk politikk, som drømmer om et «woke utopia», altså et politisk korrekt drømmesamfunn som ligner mer og mer på et mareritt, der folk får sparken for det minste overtramp.

– Dette er hva dere har ønsket, sier Pie.

Se videoen nedenfor.

