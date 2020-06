annonse

På verdensbasis har antallet koronarelaterte dødsfall passert en halv million, mens over 10 millioner har testet positivt, viser Worldometers oversikt.

Over 5,4 millioner av dem som har fått påvist koronasmitte, er friskmeldt, ifølge oversikten.

USA har nærmere 2,6 millioner påviste tilfeller og 128.000 dødsfall – det høyeste i verden.

På andreplass følger Brasil med nesten 1,3 millioner tilfeller og drøyt 57.000 koronadødsfall.

Antallet registrerte dødsfall er doblet siden 4. mai.

Koronautbruddet ble oppdaget i Kina i desember, og i midten av mars erklærte Verdens helseorganisasjon WHO at Europa var det nye episenteret for pandemien.

Utover våren ble det klart at USA var hardt rammet, og i slutten av mai fastslo WHO at Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien.

Den siste tiden har antall nye smittetilfeller økt kraftig i USA, som i likhet med Brasil registrerte over 40.000 tilfeller på én dag både torsdag og fredag.

Også India, Russland, Sør-Afrika, Mexico, Chile, Saudi-Arabia, Bangladesh, Colombia og Peru meldte om 3.000 nye smittetilfeller hver av dagene.

Målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbygger ser statistikken verst ut i Belgia, med 84 dødsfall per 100.000 innbyggere. I Storbritannia er det tilsvarende tallet 64, i Spania 61, Italia 57 og Sverige 52.

Norge havner langt nede på lista med 5. Gjennomsnittet i verden er 6.