Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er bekymret for at folk ikke følger kravene om å holde avstand på badeplassen på Sørenga i Oslo.

– Det handler ikke bare om skjenking, men at folk ikke overholder avstandsregler. Smittevernreglene gjelder uansett – både på stranden eller om man har en pils i hånden. Det er hyggelig å klemme, men avstandsreglene er kravet for at vi slipper opp og vi ser nå at det glipper hos noen, sier Johansen i en e-post til NTB.

Etter en helg med mye festing, bråk og uforsiktighet hva gjelder korrekt avstand i hovedstaden, forteller byrådslederen at kommunen følger situasjonen fortløpende og har løpende kontakt med politiet og utelivsbransjen.