Alt det som holdt landet samlet har gått i oppløsning. Politiet ble jagd ut av Brixton av voldelige tenåringer. Mer en 20 polititjenestemenn ble skadet, to ble sendt på sykehus.

Murray skriver i Daily Mail at innenriksministeren beskriver situasjonen som kaos og deres oppførsel som helt forkastelig. Det arrangeres illegale rave- og lockdownfester over hele landet, og de kan fort ende opp i voldelige opptøyer. I de første ukene etter virusutbruddet var folket samlet. De fulgte myndighetenes råd og respektere deres forordninger. Men nå som man begynner skrittvis å åpne samfunnet igjen har vi blitt vitne til et skremmende utbrudd av støyende og farlig disharmoni.

Det kan være en utløsende faktor av samfunnet har vært stengt og folk har vært isolert, eller at været har vært unormalt varmt. Murray har følelsen at de lever i en trykkoker. Hvis ikke dette roer seg, så ser han dystert på fremtiden. Det voldelige lovløsheten kom til Storbritannia fra USA under fanen av Black Lives Matter. De vandaliserer monumenter de ikke liker, og det som bekymrer Murray er aksepten. Myndighetene er passive og lar dette skje. Politiet har mistet autoriteten, de gjør at pøbelen føler at de har overtaket og kan gjøre som de vil.

Murray skriver at de som står bak Black Lives Matter er venstreekstremister. De anklager det stolte Storbritannia for å være rasister og at landet er diskriminerende, samt at historien er full av skam.

Limet som holdt landet sammen har gitt etter. Murray sier at det de er vitne til er resultatet flere tiår med ettergivenhet overfor aktiviser. Lovens håndhevere har mistet autoriteten, politiet danser med demonstrantene, kneler eller flykter fra dem. De som vil rasere samfunnet føler at de kan gjøre det ustraffet.

Han mener at Boris Johnson må komme på banen, han må gjenskape optimismen og få til en positiv stemning. Han må minne dem på alt det som er bra med landet. Opprørene må få en streng beskjed at Storbritannia ikke vil gi etter. De må også bli fortalt at landet er rettferdig og ikke en rasistisk bastion. Selv om folk har fått høre det de siste ukene.