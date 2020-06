annonse

Verdensmester Lewis Hamilton og Valtteri Bottas kommer til å kjøre i heldekkende svarte Mercedes-biler i årets formel 1- sesong.

Stuntet skal vise et standpunkt mot rasisme, ifølge NTB.

Mercedes har som regel kjørt med sine berømte «silver arrows»-biler, men endrer nå til et heldekkende sort design. Hamilton og Bottas kommer også til å kjøre i svarte antrekk.

– Vi har valgt å kjøre i en heldekkende sort bil som et offentlig løfte om å forbedre mangfoldet i laget vårt – og med et klart standpunkt om at vi er imot rasisme og alle former for diskriminering, sier de til Sky Sports.

Hamilton har avslørt planer om å lansere «The Hamilton Commission» for å åpne opp for at fargede studenter kan få en vei inn i idretten.

– Jeg har selv opplevd rasisme i mitt liv og sett familie og venner oppleve rasisme, og jeg snakker fra bunnen av hjertet når jeg ber om endring, sier Hamilton.

