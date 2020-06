annonse

Donald Trump klarte å stoppe hærverk av statuer etter twitter-innlegg.

Over flere dager ble statuer av historiske mennesker i USA revet ned og vandalisert av aktivister tilhørende Black Lives Matter-bevegelsen.

Til og med en statue av en nordmann som kjempet for å befri slavene ble revet ned. I San Fransisco klarte aktivistene å rive ned en flere hundre år gammel statue av en spansk prest. Begge statuene ble stemplet som rasistiske av de sinte opprørerne.

Seier for Trump

Men plutselig stoppet vandaliseringen etter en twitter-melding fra Trump.

– De som vandaliserer eller ødelegger ethvert monument, statue eller føderal eiendom kan straffes med opptil ti år i fengsel, skrev presidenten i en advarsel.

Meldingen fra Trump ble hørt og aktivistene ble redde.

– Siden innføringen av en meget kraftig 10 års fengselsstraff på dem som vandaliserer monumenter, statuer osv, med mange mennesker som ble arrestert over hele landet vårt, har vandalismen stoppet fullstendig. Takk skal dere ha!, skrev presidenten på twitter.

Since imposing a very powerful 10 year prison sentence on those that Vandalize Monuments, Statues etc., with many people being arrested all over our Country, the Vandalism has completely stopped. Thank you!

