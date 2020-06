annonse

Ikea Norge avslutter sitt samarbeid med Geelmuyden Kiese, i kjølvannet av den massive kritikken av PR-ekspert Hans Geelmuyden.

– Vi har hatt et mangeårig samarbeid med GK, og flere av de dyktige medarbeiderne der, i form av en rammeavtale. Den velger vi nå å avslutte, med tremåneders oppsigelsesperiode i henhold til kontrakten. For Ikea er det viktig at alle våre samarbeidspartnere og leverandører opptrer i tråd med Ikeas retningslinjer og verdier. Vi har tidligere blitt sitert på hva vi mener om Hans’ uttalelser, som er en medvirkende årsak til av nå avslutter samarbeidet, sier kommunikasjonssjef Helene Løken i Ikea Norge til DN.

Kritikken mot Geelmuyden har bakgrunn i at han nylig slo fast at kebabnorsk ikke er godt nok norsk for å jobbe i GK, samt at han ba sin bransjekollega Umar Ashraf «lære seg vestlige verdier», etter å ha blitt kritisert for sin holdning til såkalt mangfold i PR-bransjen.

«Mangfold»

Allerede i forrige uke slo kommunikasjonssjef Løken i Ikea Norge fast at Geelmuydens uttalelser var «uakseptable».

– På Ikea ser vi mangfold og inkludering som det eneste rette. Dette ligger dypt rotfestet i verdiene våre og måten vi jobber på. Uttalelsene Hans Geelmuyden har kommet med, er uakseptable og ikke forenelige med våre verdier, sa hun da.

Hans Geelmuyden er naturlig nok skuffet over beslutningen.

– Det synes jeg er svært beklagelig. Vi har samarbeidet med Ikea siden 1998 og oppnådd gode resultater sammen, sier Geelmuyden.