annonse

annonse

Iran etterlyser Donald Trump for drapet på general Soleimani, og ber Interpol om hjelp.

Ifølge Al Jazeera har Iran i utstedt en arrestordre på Trump og andre som mistenkes å være involverte i drapet på generalen. De ber også bedt Interpol om hjelp.

Aktor i hovedstaden Teheran, Ali Alqasimehr, sier at Trump og 30 andre personer mistenkes for drapet på general Qassem Soleimani, og siktes for «mord og terrorisme».

annonse

Les også: Iran-ekspert: – Den islamske republikken vil bli kraftig svekket som følge av Soleimanis død

«Aktoren skal også ha sagt at landet har bedt om at en såkalt «red notice» fra Interpol. Det vil si at at lokale myndigheter kan arrestere noen på vegne av landet som har kommet med forespørselen. Interpol har ikke svart på Al Jazeeras henvendelser», skriver TV2.

Ingen forventer at Interpol vil innvilge forespørselen, siden deres retningslinjer forbyr dem fra å «blande seg inn i saker av en politisk natur».

General Soleimani ledet Revolusjonærgardens elitestyrke, og ble drept i et droneangrep i januar. Her hjemme fikk drapet på generalen støtte fra TV2-journalisten Fredrik Græsvik.

annonse

Les også: Fredrik Græsvik får kritikk for å støtte likvideringen av Soleimani