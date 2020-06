annonse

Både LO, NHO og andre grupper mener regjeringen bør se bort fra anbefalingene og i stedet gå inn for full utbygging av anlegg for CO2-fangst.

Dette vil koste det offentlige 25 milliarder kroner over ti år. Men det skremmer ikke partene i arbeidslivet når det gjelder å etablere to anlegg for CO2-fangst i Norge i stedet for ett, skriver Klassekampen.

LO, NHO og Norsk Industri mener Norge bør se bort fra anbefalingene fra rådgivningsselskapene Atkins og Oslo Economics som anbefaler en minimusløsning, og i stedet satse på full utbygging. NHO viser til at innsatsen vil kunne gi tusenvis av arbeidsplasser og at den årlige prisen vil være mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

– NHO er verken skremt eller overrasket over disse tallene, sier direktør Mari Sundli Tveit i NHO.

Heller ikke forbundsleder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener det er et tall å være redd for.

– Å være pioner koster penger. Her må vi få teknologien opp i stor skala, så vil det bli billigere etter hvert, sier Lier- Hansen som viser til at industrien i framtiden ikke vil klare seg uten karbonfangst.