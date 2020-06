annonse

Tyskland og Frankrike må gå sammen om å gjenreise EUs økonomi etter coronakrisen, understreket Angela Merkel etter toppmøtet med Emmanuel Macron.

Den franske presidenten besøkte mandag Tyskland, som den første statslederen som besøker landet på flere måneder. To uker før et kommende EU-toppmøte om coronakrisen, møtte han statsminister Angela Merkel i slottet Meseberg utenfor Berlin. Det melder Deutsche Welle.

– At Tyskland og Frankrike står samlet, betyr ikke at Europa står samlet. Men når Tyskland og Frankrike ikke står samlet, så er ikke EU i særlig god stand, sa Merkel etter møtet med Macron.

Merkel sa videre at EU står overfor krevende utfordringer, og slo fast og at Tyskland og Frankrike har en viktig rolle i månedene fremover.

– EU er vår framtid, sa hun.

Gjenreisingsfond

Statslederne i EUs to største økonomier har laget et utkast som innebærer en potensiell plan om et gjenreisingsfond for EU, som kommisjonen i stor grad har bygget et forslag på. Dette vil være tema når alle EU-landenes ledere kommer til toppmøtet i Brussel om cirka to uker.

– Denne krisen er annerledes enn noe annet vi har opplevd siden grunnleggelsen av Europa. Bare i Europa har den krevd over 100.000 liv, og noen ukers økonomisk stillstand var nok til å sette alt vi har bygget opp gjennom mange år, i fare, sa hun i den tyske Forbundsdagen nylig.