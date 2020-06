annonse

annonse

Konflikt i lønnsoppgjøret vil legge stein til byrden for kriserammede bedrifter, advarer NHO.

NHO går inn i årets lønnsoppgjør med en oppdatert fullmakt der arbeidsgiverorganisasjonen sier nei til alle lønnstillegg.

Samtidig har Fellesforbundets leder Jørn Eggum sagt at han ikke ser noen grunn til å justere på lønnskravene som ble lagt fram før koronakrisen rammet Norge i vår.

annonse

Men NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid er ikke bekymret for at den økte avstanden skal lede til et lønnsoppgjør som ender i brudd og konflikt.

– Jeg er ganske sikker på at vi får en løsning i år, sier Almlid til NTB.

Tunge tider i vente

På et presseseminar mandag advarte Almlid sterkt mot å tro at krisen er over. Mange bedrifter opplever fortsatt tap i omsetningen, og mange ansatte som i dag er i permisjon, kommer til å bli oppsagt i løpet av de nærmeste månedene.

NHO venter at arbeidsledigheten blir liggende på et høyere nivå enn før krisen iallfall ut 2022.

annonse

Det som trengs nå, er derfor et lønnsoppgjør som hjelper bedriftene igjennom krisen, mener Almlid.

– Akkurat i år er det ekstra viktig at vi som har ansvar for lønnsdannelsen, kommer oss igjennom det på en måte som gjør at bedriftene får lov til å konsentrere seg om å sikre jobber og skape nye jobber, sier Almlid.

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå konflikt, sier han.

– Betyr det at dere vil være mer fleksible i dette lønnsoppgjøret?

– Nei, vi har vært veldig tydelige på at det må være et nulloppgjør i år.

annonse

Koronapause

Lønnsoppgjøret hadde oppstart i mars, men måtte settes på pause etter bare noen dager på grunn av koronautbruddet.

Planen er nå å starte opp igjen 3. august.

Det er det såkalte frontfaget som er først ut. Der forhandler Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) med Norsk Industri (NHO) om lønnsbetingelsene innenfor konkurranseutsatt industri.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener det viktigste for arbeidstakerorganisasjonene burde være å sikre at medlemmene fortsatt har en jobb å gå til når oppgjøret er i havn. Og de jobbene står ikke like fjellstøtt nå som før krisen brøt ut, advarer han.

– En langvarig konflikt vil legge stein til byrden i den situasjonen som bedriftene er i, sier Dørum til NTB.