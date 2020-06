annonse

Som far, lærer og beboer i innvandrertette bydeler i flere tiår, vet jeg svært godt at norske, hvite barn utsettes for rasisme, trakassering og mobbing i stor skala i norske skolegårder – fra barn av våre «nye landsmenn» og «berikelse». Og hvite jenter opplever grov sexisme mye verre enn det de fleste kan forestille seg.

Men hvem interesserer seg for det? Nesten ingen, kan det virke som. Og aller minst norske MSM og politisk korrekte politikere. De praktiserer visst det slagordet som så mange bruker for tiden. Den rasismen man ikke vil se, den eksisterer visst ikke. Så da velger de politisk korrekte og MSM å bare snu seg vekk. Rasismen mot nordmenn passer simpelthen ikke inn i det bildet de tegner av det norske samfunnet.

Mediene har formelig flommet over av rasismepåstander fra mørkhudede innvandrere og deres naive støttespillere i flere uker nå. Ensrettingen er nærmest total, og nyanser finnes ikke. Når skal det ta slutt? Når skal vi som har levd et langt liv i innvandrertette bydeler også få fortelle om den virkeligheten vi opplever? Og når skal også vi etnisk hvite nordmenn også regnes med blant verdifulle mennesker?

Rasismen mot oss hvite og våre hvite barn er ikke av det subtile slaget, som beskrives av innvandrere, som at noen blikker deg, spør hvor du egentlig kommer fra, ikke setter seg ved siden av deg på bussen osv, (noe som for øvrig kalles rasisme på temmelig tynt grunnlag), nei, her snakker vi om drapstrusler, barneran, nedverdigende voldshandlinger, grov sexisme og nedlatende behandling av jenter og kvinner.

Dickpics og forespørsler om å bli sugd av småjenter er dagligdags for hvite jenter som bor i innvandrerrike bydeler. For ikke å snakke om det som min familie opplevde: Systematisk forfølging gjennom et helt år i form av egg-kasting, velting av søppelkassen, forsøpling, banking på dør og husvegg, steinkasting, ruteknusing osv.

Selv den dag i dag opplever jentene våre å få drapstrusler på mobilene sine fra muslimske gutter, og disse skakkkjørte guttene er det ingen som rår med. Og det til tross for at vi har flyttet fra bydelen. Det bare fortsetter uansett om man anmelder til politiet, barnevernet eller varsler foreldre og skoler. Samfunnet ser ut til å stå maktesløse overfor disse rasistiske, muslimske innvandrergjengene, som velger seg ut hvite og andre minoritetsgrupper som de trakasserer. Og det som er skremmende, er det store antallet innvandrerungdom som oppfører seg på denne måten, og de mange andre som passivt støtter dem.

Mine døtre er halvt thai, og de forteller at asiater nærmest er blitt fritt vilt å mobbe i disse dager. De kalles for «hundespisere», corona og «chinaøyne». «Hvorfor spiser dere egentlig hunder», blir de spurt rett som det er – ja, av muslimer. Ingen er så rasistiske som muslimer, forteller mange av deres venninner også. Jeg vil anta at det føles litt mer krenkende å bli spurt om hvorfor du spiser hunder enn at noen lurer på hvor du kommer fra.

Og hva skal man si når innvandrermødre sier høyt i butikken til sine barn (om min thailandske kone): «Du må ikke gå nærme henne, hun ser ut som om hun er fra Kina, hun kan smitte deg.» Særlig etter coronakrisen har rasismen fra innvandrere mot asiater blitt mer utbredt.

Min kone har fått sin rikelige del av rasisme fra muslimer «Hvor mange pikker måtte du suge for å komme deg til Norge», har hun blitt spurt. «Har du pult deg fra Thailand og helt til Norge?» Denne grove trakasseringen kommer aldri fra nordmenn, kun fra innvandrere. Hun opplevde også regelmessig at store innvandrergjenger kom inn i bensinstasjonen der hun jobbet og mens noen oppholdt personen i kassen, stjal de andre som ravner. Er det noen som lurer på hvorfor politiet oftere stopper innvandrergjenger i disse områdene? Jo, det har en meget enkel forklaring. De stjeler oftere enn det hvite nordmenn gjør. Den ærlighetskulturen vi blir flasket opp med i vår kultur, finnes ikke alle steder.

Og apropos påstanden om at innvandrere ikke blir innkalt til jobbintervju: Den lokale bensinstasjonen vår fikk på et tidspunkt ny stasjonsleder fra Marokko. I løpet av et års tid, var alle ansatte der også fra Marokko. Hva skal vi kalle det, da? Rasisme? Det er en kjent sak at i alle land, så hjelper de fleste «sine egne». Norge er faktisk et av de landene der dette er i ferd med å forsvinne blant den etniske befolkningen. Det er mye mer utbredt i de fleste andre land. Og innvandrere fortsetter denne tradisjonen når de kommer til Norge.

Det bor nærmere en million innvandrere og/eller etterkommere etter innvandrere i Norge nå. Bør ikke samfunnet snart ta inn over seg at disse er blitt en så stor andel av befolkningen at også deres oppførsel må tåle å utsettes for undersøkende og kritisk journalistikk? Er det ikke på tide at mediene og politikerne innser at de også har et ansvar overfor sin egen opprinnelige befolkning?

Vi er også mennesker, faktisk, med rettigheter og krav på å bli tatt på alvor. Noen ganger oppleves det som om MSM og venstreorienterte politikerne kun ser på sine egne som en pest og en plage, som skal kritiseres sønder og sammen for å være noen elendige, verdiløse og rasistiske mennesker de så vidt kan utholde. Ja, faktisk går disse holdningene nå helt inn i Høyre.

«Black lives matter», er det politisk korrekte ordtaket i vår tid – et utsagn som i realiteten er grovt rasistisk. Mørkhudede er åpenbart mer verdifulle individer enn oss hvite. Å si at hvite liv også betyr noe, eller endog at alle liv betyr noe, erklæres som rasisme, og norske journalister virker livredde for å si noe om at også hvite er verdifulle mennesker. Hvite er tvert imot fritt vilt. Fargede innvandrere skal løftes opp og frem og mediene er stort sett mikrofonstativer for alskens klaging over alt det en innvandrer kan oppleve av motgang og nederlag.

Enhver ganske normal opplevelse av det slaget som vi alle opplever under oppveksten, kalles i våre dager rasisme, dersom det er en innvandrer som er rammet. Når en hvit opplever motgang, er det noe han/hun må tåle, når en innvandrer og/eller mørkhudet som opplever motgang er det ensbetydende med strukturell og systematisk rasisme.

Men mobbing er mobbing uansett hvem den rammer og hvem som rammes av den. Det er ikke stort verre for et mørkhudet barn å bli kalt «svarting» av et umodent, norsk barn, enn for et hvitt barn å bli kalt «feite gris» av et innvandrerbarn. Joda, innvandrerbarn opplever sikkert å få høre at noen ikke vil leke med dem pga hudfargen, men er det verre enn når norske barn ikke får være med å leke fordi de ikke er muslimer? Rasisme og mobbing er det samme uansett hvem den rammer.

MSM tror at innvandrere trenger å beskyttes fra oss ufyselige hvite. De anses som sårbare, utsatte og marginale grupper. Sannheten er at mange områder i Norge nærmest er tatt helt over av innvandrere, og i disse områdene er det hvite nordmenn som er marginaliserte og utsatte. Og når skal noen begynne å interessere seg for å undersøke rasismen blant disse innvandrerne? Mange opplever en meget krenkende rasisme fra disse innvandrerne. Men svært få våger å stå frem, dessverre. Muslimske gjenger kan gjøre ditt liv forferdelig surt, ja nærmest til et helvete.

Og mange frykter nettopp dette. I tillegg til å risikere å bli hengt ut som rasist i mediene, frykter de den hevnen de må regne med å bli utsatt for. Det samme gjør lærere og andre personer innen sosialtjenesten og undervisning av voksne innvandrere. Jeg snakker med mange, og de som har opplevd grove krenkelser og rasistisk trakassering fra innvandrere, opplever det som enda en krenkelse at de, sammen med hele den norske befolkningen, erklæres som rasistiske i MSM, dag etter dag etter dag. Og når du som aldri har vært rasistisk i hele ditt liv, men tvert imot har viet ditt liv til å støtte, lære opp og gi innvandrere en god start på sitt liv i Norge, har fått høre et visst antall ganger hvor rasistisk og verdiløs du er fordi du er hvit, ja så blir du inderlig forbanna.

Ja, jeg tror faktisk det er mange nordmenn som er forbanna i disse dager. Det er bare et visst antall ganger man tåler å bli fortalt hvor dårlig menneske man er. Til slutt smeller det. Og det smellet kan anta mange former. De fredelige av oss får ut dampen ved å skrive artikler og kronikker og lette våre hjerter ved å snakke med venner og bekjente. Hva de mere aggressive og eksplosive kan finne på å gjøre, tør jeg nesten ikke å tenke på. Når skal etnisk hvite nordmenn også regnes med blant verdifulle mennesker i MSM? Skjønner de hva de gjør og hva som kan bli resultatet?

Heldigvis er vi nordmenn et tålmodig folkeferd. Samtidig er vi verdens aller minst rasistiske befolkning. Men jeg tror neppe andre folkegrupper i verden blir så dårlig behandlet av sine politikere, journalister og andre mediefolk, som det vi gjør. Det er et trist skue. De ser på oss som en umoden, rasistisk og gruppe mennesker som de må oppdra og lære å oppføre oss slik MSM ønsker. Hadde de kunnet, ville de sikkert byttet ut hele den norske befolkningen, og fylt opp Norge med skikkelige folk, tolerante, vennlige og inkluderende, sånn som muslimer fra Midtøsten og Nord-Afrika. (Ja, noen ganger føler man behov for å bli skikkelig sarkastisk!)

Til slutt: Skriver jeg dette fordi jeg ikke liker innvandrere? Nei, så absolutt ikke. Jeg har ingenting imot innvandrere, og hudfarge interesserer meg overhodet ikke. Jeg vurderer mennesker, ikke ut fra deres opprinnelse og ikke ut fra deres hudfarge, men ut fra hva slags mennesker de er. Enhver innvandrer som er positiv, som ønsker å utrette noe, som vil tilpasse seg samfunnet og bygge vår kultur videre, er en venn av meg. Går de inn for likeverd, toleranse, fred og inkludering, da ønsker vi det samme.

Men de som kommer hit for å utnytte oss, som snylter og ikke bidrar med noe, og som attpåtil klager og syter, synes jeg heller burde returnere til sitt hjemland. Slike mennesker har vi ikke bruk for.