Joe Biden tabbet seg ut da han hevdet at 120 millioner amerikanere har dødd av koronaviruset.

– Nå har vi 120 millioner som er døde av koronaviruset, sier Biden i et intervju med ABC i videoklippet du kan se øverst.

Det er ikke første gang presidentutfordrer Biden har dummet seg ut. I et intervju med MSNBC tidligere i år hevdet han at 600 000 hadde dødd av koronaviruset, noe som også var helt feil. Biden måtte korrigeres av programlederen etter flausen.

Dement

De mange feilene fra Biden har ført til at flere spekulerer om han er i ferd med å bli dement.

Fred Heggen, som er overlege i psykiatri, skrev i april et innlegg i Nettavisen om Joe Bidens mentale helse. Der mente han at Biden har vist en åpenbar kognitiv svikt i sine offentlige opptredener.

– Jeg reagerte på småting hos ham da han startet sin valgkamp for å bli demokratenes presidentkandidat; det var glemsomhet, feilsnakking, sammenblandinger, plumpe utsagn og aggresjon.

– Jeg må innrømme at jeg mistenkte at dette kunne være de første tegnene på en demensutvikling. Tiden vil vise om jeg hadde rett i min antakelse, skrev Heggem.

Stille fra media

Statskanalen NRK, som bruker mye ressurser på å dekke politikken i USA, har ikke viet mye oppmerksomhet til Bidens mange gale uttalelser. Heller ikke den venstreorienterte pressen i USA ønsker å fokusere på Bidens roting.

Dette blir også påpekt av president Trump i en nylig melding på Twitter.

– Hvis jeg noen gang hadde sagt noe så ydmykende dumt, så hadde Fake News Media kommet etter meg for å hevne seg. Dette er noe annet enn en vanlig tabbe. Hvorfor skriver ikke media om dette, skrev Trump på Twitter fredag.

If I ever said something so mortifyingly stupid, the Fake News Media would come down on me with a vengeance. This is beyond a normal mistake. Why isn’t the media reporting it? pic.twitter.com/KkuWLkMfp7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020