Russland og Kina bruker coronakrisen for å kneble ytringsfriheten, mens USA fornekter virkeligheten.

Dette hevder FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet. Hun kritiserer også Kosovo og Nicaragua for trusler mot journalister og sivile aktivister, spesielt på lokalplan. Bachelet er også bekymret for restriksjoner i ytringsfriheten som er innført i Egypt, og for undertrykkende pandemi-tiltak i El Salvador.

Dette er trusler som etter alt å dømme brukes for å avskrekke folk mot kritikk av myndighetenes koronarespons, mener Bachelet.

I tillegg er hun bekymret for utviklingen i land som tilsynelatende ikke tar pandemien på alvor. Hun nevner Hviterussland, Brasil, Burundi, Nicaragua, Tanzania og USA, hvor man ser uttalelser som avviser realiteten i virussmitte, og som øker polariseringen i sentrale spørsmål.

– Seks måneder etter at de første tilfellene ble oppdaget, er det klart at denne epidemien truer både fred og utvikling – og at den krever flere sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ikke færre, sier hun.

