Stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl og Jenny fra Senterpartiet Klinge mener politimeldingen viser at Høyre ikke forstår kriminalitetsutviklingen.

Eller: Hvis Høyre forstår, så bedriver de vranglære.

Stortingsmeldingen som nylig ble framlagt er «en tynn lefse strippet for ambisjoner, realitetsorientering og løsninger.»

– Innholdet er som ventet preget av at Høyre tror mesteparten av kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data og at sentralisering er svaret på alt, skriver de to Sp-representantene i NRK.

Mehl sitter i justiskomitéen, og Klinge er justispolitisk talsmann for Sp. De mener Høyre løper fra ansvaret for nærpolitireformen, som de beskriver som en fiasko. At kriminaliteten endrer seg med tiden er ikke et godt argument for å sentralisere politiet, mener de.

– Da bilen ble allemannseie, tok kriminelle i bruk biler. Da mobiltelefonene kom, tok kriminelle i bruk de muligheter som ligger i dem. Og da internett kom, tok kriminelle i bruk dette for å bedrive økonomisk kriminalitet, nettovergrep, hatkriminalitet osv. Likevel er ikke svaret å legge ned lokalt politi og samle dem på kontor i de store byene.

For den tradisjonelle kriminaliteten forsvinner ikke. Fortsatt er det slik at vinning, trafikk, vold, narkotika, skadeverk og ordensforstyrrelser utgjør over 90 prosent av den anmeldte kriminaliteten.

At Høyre hevder at kriminaliteten vinning har gått ned med 40 prosent de siste årene skyldes ikke en reell nedgang, men en endring i kategorisering. Dette kan man lese i politiets egne STRASAK-rapport fra 2019, påpeker Mehl og Klinge:

«Hovedårsaken til nedgangen i saker fra 2015 til 2019 er at alminnelige bedragerier, som tidligere var tilordnet vinning, nå er tilordnet økonomi. Hvis alminnelige bedragerier inkluderes i vinningstallene, er vinningslovbruddene fra 2015 til 2019 redusert med 14,5 prosent.»

Det er dessuten ufint å koble politireformen til 22. juli:

– I Gjørv-kommisjonens rapport fins ingen konklusjoner om at det var nødvendig med færre politidistrikt eller færre lensmannskontor. Dette var det regjeringen og Arbeiderpartiet som fant på.

Senterpartiet vil ansette flere nyutdannete politifolk, styrke budsjettene og kutte i midlene som brukes på kommunikasjonsrådgivere. Men det mest grunnleggende er å styrke nærpolitiet i hele landet, slik at politiet er til stede lokalt.

– Politiet skal være der for folk uansett hva slags lovbrudd det er snakk om og uansett om lovbruddet skjer på bygda, i båthavna, på gata eller via data.