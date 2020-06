annonse

Den nye sjefen for Kripos mener at migrasjon er langt mer berikende enn belastende for et samfunn. Hun ser heller ikke at innvandring er årsak til «svenske tilstander».

Hallo – Kristin Kvigne, Kripos nye sjef! Hvorfor har du ikke fulgt med i timen? Hvor har du vært?

Du var i flere år sjef for Politiets utlendingsenhet (PU). Da fikk du daglig utallige ganger inn med teskje hvordan asylinstituttet på det groveste ble misbrukt. Dette, i tillegg til hundrevis av bekymringsmeldinger som ble skrevet i Indicia, «Det nasjonale etterretningssystemet for norsk politi».

Men, som sjef PU, var du vel aldri innom nærværende etterretningsregister, fordi det hadde du vel ikke tid til?

Hva med Oslo sentralarrest? Hvorfor er det nesten ingen norske etniske navn som kommer frem på datasystemet som registrerer de innsatte?

Men som overordnet sjef har du sikkert ikke hatt tilgang til, eller interesse av disse faktiske data?

Det at sentralarresten i Oslo PD daglig hovedsakelig består av pågrepne som egentlig kommer fra en helt annen kultur enn vår egen – er det fordi norsk politi har fordommer mot mennesker med en annen hudfarge, og at disse derfor blir stoppet mer av politiet enn de øvrige?

Hvorfor er våre fengsler overfylte med kriminelle som ikke er norsk etniske? En berikelse?

Kristin Kvigne – ta deg en tur innom Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett. Der finner du ikke mange norske navn blant de straffesakene som retteføres.

Nok er nok

Kripos-sjefen fortsetter i artikkelen til DN – som politi må man hele tiden spørre seg: «Handler man som politi på bakgrunn av reelle hendelser, eller er reaksjonen basert på fordommer?»

Relatert til Kripos-sjefens uttalelser i DN, har jeg fått en del tilbakemeldinger fra politifolk som til daglig kjenner til denne «berikelsen» som her beskrives. Den felles kommentaren er: Nå er det nok, nok og atter nok.

I tillegg traff jeg for litt siden en av Norges fremste og beste politiadvokater, etter min mening. Han sa uoppfordret følgende:

«Dette kommer snart til å gå til helvete».

Kristin Kvigne: I kraft av din stilling har du i mange år hatt politimyndighet i hele Kongeriket Norge. Du har et polititjenestebevis, opptrer og går i uniform. Dermed har du en handlingsplikt å gripe inn dersom et eller annet straffbart avdekkes under din ferd, også på fritiden.

Hvor mange pågripelser har du foretatt etter dine mange år med politiskilt og politimyndighet? Tenkte meg det ja – INGEN!

Hvor mange av denne berikelsen du benevner har spyttet på deg, kalt deg morraknuller, morrapuler, vantro hore, skitten hund, jeg skal finne deg og voldta både deg, og din mor, jeg vet hvilken skole din datter går på og så videre?

Dette har du vært forskånet og beskyttet mot.

Snakk med dine «disipler» som er ute i felt. De vil fortelle deg en helt annen hverdag og virkelighet enn den berikelsen du her forsøker å forherlige den norske befolkning. Det er kanskje på tide å våkne?

Jeg foreslår at du og Politidirektøren tar en uniformert fotpatrulje, gjerne med skjørt, uten annen form for støtte, enten sent en fredag eller lørdag kveld, fra Tøyen, gjennom diverse strøk jeg kan anbefale. Da kan vi eventuelt i ettertid, om dere kommer helskinnet gjennom lysløypa, snakke om den utenlandske berikelsen fra den tredje verden.

