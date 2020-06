annonse

annonse

Flere av NRKs lesere reagerer på at statskanalen ikke viser hele videoen der Trump-supportere og demonstranter krangler, og at de har feiloversatt det som ropes i det redigerte video-klippet.

– Faen ta deg, din jævla nazi-gris! Du er en nazist. En nazist!, kan vi høre en kvinne skrike til en eldre Trump-supporter i videoen du kan se lenger ned i artikkelen.

– Hvor er din hvite hette? Hvor er din hvite hette? Rasist! Rasist!, roper en annen.

Den eldre Trump-supporteren svarer deretter «Jada, der avslørte du meg. White power», til mannen som stemplet han som et Ku Klux Klan-medlem.

Noen holdt også oppe en plakat med påskriften «White trash» til de eldre Trump-tilhengerne som var filmet i et boligområde for pensjonister i Florida.

"Where is your white hood? Where is your white hood?"

"Yeah, You got me. White power White Power"

How is it people do not recognize sarcasm?

BTW.. I am NATIVE,NOT WHITE and even I see it!https://t.co/GqA8iU9Uvc

— Garry Conner Mostly Censored (@GarryConner6) June 28, 2020