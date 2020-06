annonse

Grunnen skal være at den kinesiske regjeringen ønsker å redusere fødselsraten blant uigurer for å holde den muslimske befolkningen i Xinjiang-provinsen nede.

Anklagelsene kommer frem i ny rapport av den tyske Tibet- og Xinjiang-forskeren Adrian Zenz ved tenketanken Jamestown Foundation. Han påstår at kinesiske myndigheter har iverksatt en rekke drakoniske tiltak for å begrense befolkningsveksten til den muslimske uigur-minoriteten i den vestlige Xinjiang-provinsen, mens de oppmuntrer landets majoritetsbefolkning – Han-kinesere – til å få flere barn.

Rapporten påstår at den kinesiske staten regelmessig utsetter hundretusenvis av minoritetskvinner for graviditetskontroller, intrauterine prevensjonsanordninger, tvangssterilisering og aborter. Mens bruken av slike tiltak har falt nasjonalt, har de økt kraftig i Xinjiang-provinsen de siste årene.

Befolkningskontrollstiltakene underbygges av masseinterneringsleirer, både som en trussel og som en straff for å ikke overholde av Kinas strenge familielover. Foreldre som har tre eller flere barn blir tatt vekk fra familiene sine og internert, med mindre de kan betale store bøter.

Drastisk nedgang

Resultatet av kampanjen er at fødselsratene i de fleste uighur-regionene i Hotan og Kashgar har stupt med mer enn 60 prosent fra 2015 til 2018. Over hele Xinjiang-regionen fortsetter fødselsraten å synke, og falt nesten 24 prosent bare i fjor – sammenlignet med bare 4,2 prosent på landsbasis i Kina.

Kinesiske myndigheter skal ha brukt hundrevis av millioner av dollar til slike befolkningskontroll-tiltak, som har gitt resultater. Xinjiang er nå forvandlet fra en av Kinas raskest voksende regioner til en av de tregeste bare på noen få år.

Falske nyheter

Kinas utenriksdepartement omtaler derimot de oppsiktsvekkende påstandene som «fabrikkerte» og «falske nyheter», og insisterer på at den kinesiske regjeringen behandler alle etnisiteter likt og beskytter minoriteters rettigheter.

– Alle, uansett om de er en etnisk minoritet eller Han-kinesere, må følge og handle i samsvar med loven, sa en talsmann for utenriksdepartementet, Zhao Lijian, mandag.

Likhet for loven

Kinesiske tjenestepersoner har tidligere sagt at de nye tiltakene bare er ment å være rettferdige, slik at både han-kinesiske og etniske minoriteter kan få samme antall barn.

Kinas tidligere ettbarnspolitikk gjaldt kun Han-kinesere, mens minoriteter fikk lov til å ha to barn, eller tre hvis de kom fra landsbygda.

Under president Xi Jinping, har disse fordelene blitt trukket tilbake. I 2014, like etter at Xi besøkte Xinjiang, sa regionens øverste funksjonær at det var på tide å implementere «lik familieplanleggingspolitikk» for alle etniske grupper og «redusere og stabilisere fødselsratene.»

I årene etter erklærte regjeringen at i stedet for bare ett barn, kunne Han-kinesere nå få to og tre i Xinjiang rurale områder, akkurat som minoriteter.

Loven er lik på papiret, men rapporten viser til at Han-kinesere i praksis i stor grad blir skånet for aborter, steriliseringer og interneringer hvis de har mange barn, i motsetning til Xinjiangs andre etnisiteter.

