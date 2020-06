annonse

Nylig kom jeg over en video som viser hvor absurd sensuren på Youtube er, selv sjakkvideoer fjernes nå som skadelige.

I en kommentar, som også er postet på YouTube, spekulerer publisereren av over 1800 sjakkvideoer om hva som kan være grunnen til at en av hans videoer nå har blitt fjernet.

Han kom frem til to mulige forklaringer: Enten var videoen blitt fjernet som rasistisk fordi YouTubes sensur – som utføres av roboter og dataprogrammer, og ikke av mennesker – hadde oppfattet utsagn av typen «Hvit står bedre enn svart» som rasistisk. Eller den var blitt fjernet fordi betraktninger om at karantene og isolasjon under korona-epidemien fikk folk til å spille mer sjakk hadde blitt oppfattet som en potensielt farlig og undergravende kommentar til dagens virkelighet.

Sjakkentusiasten klaget på fjerningen av videoen. Men klagen ble avvist med den begrunnelse at videoen var et brudd på YouTubes retningslinjer.

Jeg har selv sett mange av videoene denne sjakkentusiasten har publisert på YoutTube, og har aldri støtt på noe annet enn rent sjakklige kommentarer og betraktninger. Selv språket er pent og pyntelig og fritt for banneord.

På en måte er dette en fillesak; det foreligger neppe noe ønske om å sensurere mannen bak sjakkvideoene. At det etter min mening like fullt er grunn til å kommentere fjerningen av sjakkvideoen skyldes at den viser hvor galt det kan gå når roboter og dataprogrammer settes til å sensurere menneskelige ytringer, samt at den setter prinsippene som ligger til grunn for Youtubes fjerning av angivelig samfunnsskadelig innhold i et mildt sagt lite flaterende lys.

Når utsagn om at hvitt er bedre enn svart eller betraktninger om hva folk foretar seg under en mer eller mindre selvvalgt isolasjon oppfattes som samfunnsnedbrytende og skadelig, er det noe alvorlig galt på ferde.