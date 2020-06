annonse

annonse

Hva velger du? Forbrukersubsidiert meningsløs elektrifisering, hydrogenproduksjon og rolle som «batteri» for et Europa med mislykket energipolitikk (vindkraft) – eller en fungerende velferdsstat?

Målet for kraftleverandørene og våre overbetalte og sterkt overvurderte yrkespolitikere er minimum EU-priser på strøm i Norge. Det er nemlig urettferdig at du har tilgang på billig energi!

Spør deg selv: Er du klar for å betale opptil 4.5kr/Kwt (vinter) pluss 0.6kr/Kwt i nettleie, pluss effekttariff og økt fastleddavgift som det nå er foreslått innført? Effekttariff vil gi deg et ekstra påslag, kanskje så mye som 5 kr hver gang du setter på kaffetrakteren (såkalt «peakstrøm»).

annonse

Dette forslaget er for å kompensere for lavt strømforbruk som følge av at mange nå bor energieffektive boliger (tek17effekten) og bruker lite strøm og dermed blir det lite nettleie etter dagens system. Også fastledd(tilgangsavgift) er foreslått økt kraftig pga lavt strømforbruk i mange nye boliger. Trenden er at om du bruker hundretusener på energieffektivisering, så skal gevinsten av dette ikke gå til deg – den skal gå til kraftleverandørene!

Les også: Vindkraftblader er rene miljøbomber

Våre overbetalte og sterkt overvurderte yrkespolitikere svir nå av enorme milliardsummer på meningsløs «Elektrifisering av Norge» (les: satsing på forbrukersubsidierte vindmøller) og enormt energikrevende produksjon av høyeksplosivt hydrogen! Visste du at det kreves opptil 9 energiekvivalenter (strøm eller gass) for å produsere en energiekvivalent hydrogen? Hvordan har noen klart å overbevise våre yrkespolitikere om at dette er riktig ressursbruk? Selv en førsteklassing forstår hvor absurd dette er! Vi bor tross alt tett oppunder Nordpolen og er helt avhengig av billig energi. Skal vi bekoste dette for Europa isteden? Har vi ansvar for å skape arbeidsplasser i Tyskland og ellers i Europa?

Når det gjelder hydrogen, hvor mye tror du det vil koste å installere livsfarlige hydrogen anlegg på hver eneste bensinstasjon i Norge? Hvem tror du får regninga for disse installasjonene? Er du forberedt på at sjansen for å få offentlig pensjon i framtiden minsker proporsjonalt med mengden innførte «klimatiltak» i Norge? Er du forberedt på å måtte betale hva det reelt koster å behandle deg på sykehus i framtiden? Er du villig til å ta sjansen på at ditt barn dør fordi du ikke har råd til effektiv behandling og medisin?

annonse

Hvem tror du blir hardest rammet av politikken som nå føres? De med mest i samfunnet eller de med minst? Våre overbetalte og sterkt overvurderte yrkespolitikere sier til enhver tid at de er opptatt av å begrense økning i forskjeller, men gjør det motsatte nesten uten unntak.

Folket bør våkne nå. Vi kan ikke lenger leve med endeløs politisk styrt «vennekorrupsjon» som koster fellesskapet tusenvis av milliarder årlig. Vi bor tross alt tett oppunder Nordpolen og er helt avhengig av billig energi. Har vi ansvar for å skape arbeidsplasser i Tyskland og ellers i Europa?