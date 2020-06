annonse

– Utbyggingen av vindkraftindustriparker i norsk uberørt natur er et massivt inngrep og totalt unødvendig, skriver en mann i kommentarfeltet.

Vindkraftaktivister møtte tirsdag olje- og energiminister Tina Bru (Høyre) med håp om å få stoppet utbyggingen av en vindmøllepark på idylliske Haramsøya i havgapet utenfor Ålesund i Sunnmøre.

Men til ingen nytte: Statsråden understreket bare at hun ikke kunne stoppe en utbygging som allerede er i gang.

Uttalelsen fører til mange reaksjoner.

– Helt utrulig at raseringen av øysamfunnet på Nordøyane ikke kan stanses! Synes Tina Bru fremstår som arrogant og totalt blottet for empati, skrier en mann i kommentarfeltet til Sunnmørsposten

– Takk og farvel til ei Regjering som selger oss til utlandet, skriver en kvinne som sier hun er sint og såret.

– Utbyggingen av vindkraftindustriparker i norsk uberørt natur er et massivt inngrep og totalt unødvendig. På Haramsøya er det nærmest grotesk og ødelegger livskvaliteten for innbyggerne på en liten øy. Våre folkevalgte har feilet stort i “det grønne skiftet” og deres feiltrinn vil bli husket i gererasjoner. Hvor mye dokumentasjon på ulønnsomhet, skade på natur, innsekter, fugleliv, reindrift, uhelse for mennesker, forurensing av drikkevann, oljesøl, mikroplast mm må til før man evner å innrømme at dette var en usedvanlig dårlig idè? Rust opp eksisterende vannkraft!, skriver en annen mann.

Frykter miljøterror

I kommentarfeltet til Sunnmørsposten har også den selverklærte «desillusjonerte 68-eren» ØYvind Kjus publisert et åpent brev til statsminister Erna Solberg og olje- og energiminsiter Tina Bru.

Han viser til Solbergs egen uttalelse om at «Ingen blir født terrorist. Det er noe man blir når man får inntrykk av at alle veier er stengt».

Han viser til at vindkraftmotstandere nå føler at alle utveier er prøvd. Mens rettsvesenet og Stortinget vurderer saken, går utbyggingen sin gang.

– Det skulle ikke forundre meg om den første «miljøterrorist» ble en bestefar/bestemor på 90 år, som erkjenner at alt som er verd å leve for, nå er tapt»

«Uendelig trist at det er blitt sånn, men du og Tina Bru er altså ute av stand til å kunne gjøre noe. Hva skal man da egentlig med en Regjering ?» spør han.