Et bilde av en ung amerikansk kvinne, som forblir stående mens alle hennes lagkamerater kneler, spres i vill fart på Twitter.

Det er ikke bekreftet når og hvor bildet er tatt. Men saken har eksplodert på Twitter det siste døgnet, og reaksjoner i diverse sosiale medier tyder på at saken er fersk.

Den konservative amerikanske forfatteren og debattanten Dinesh D’Souza skriver:

«Når det er et press til å være konform – å erklære at vi er meitemark – er det en av ti som er modig nok til å si: Jeg er ikke en meitemark. Jeg vil ikke knele. Jeg vil ikke heve svastika-flagget. Uansett tid og sted, denne ene personen gir håp for fremtiden.»

I kommentarfeltet får D’Souza svar fra en dame ved navn Molly Evans, som sier at jenta på bildet er hennes niese.

«Tusen takk, Dinesh! Denne unge damen er min niese…en vakker, sterk og uavhengig kvinne. Hun var anspent før kampen siden hun visste at alle hadde tenkt å knele, men hun sto oppreist for å hedre Gud, sitt land, flagget og friheten framfor alt.»

En person skriver:

«Ingen vil huske de som knelte. Men de som forble stående vil bli møtt med ærefrykt. Hun er en sann inspirasjon og beundres av hundrevis eller tusenvis eller millioner av mennesker i dag.»

Flere andre skriver at de fikk tårer i øynene, blant annet en dame som sier hun er fra en militær familie, som er fortvilet over hvordan nasjonen ødelegges innenfra.

Ifølge Molly Evans er jenta på bildet målvakt for North Carolina Courage, en klubb i NWSL, som er den amerikanske toppserien for kvinnefotball. Kvinnen har kallenavnet Sam, og det dreier seg da om 23 år gamle Samantha Leshnak Murphy, som opprinnelig er fra Liberty, Oklahoma. De er også knyttet til hverandre via Twitter:

På hjemmekampen mot Portland Thorns lørdag 27. juni viser filmklipp at hele laget kneler. Det er mulig at bildet er fra spillerne som satt på benken, slik Sam Leshnak Murphy gjorde under den kampen ifølge lagoppstillingen.

Det er ikke kjent at noen andre spillere i NWSL unnlot å knele. Ifølge Breitbart stilte alle spillere opp i Black Lives Matter T-skjorter under oppvarmingen, og det var forventet at alle skulle knele i sympati med Black Lives Matter-bevegelsen og kampen mot rasisme.

Saken er lite omtalt i massemediene. Vi har kun funnet en artikkel i italienske Il Giornale. De viser også til en Twitter-melding fra førstekeeper Kathy Rowland, som skriver at det ikke er henne som er avbildet (med hashtaggen Black Lives Matter).

Hendelsen er også i fokus på Facebook-siden til Samantha Leshnak Murphy, hvor hun får mye skryt av italienere som har lest om saken i Il Giornale.