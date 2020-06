annonse

YouTube har stengt seks kanaler for brudd på retningslinjene mot hatefulle ytringer.

– Vi har klare retningslinjer som forbyr hatefulle ytringer på YouTube, og vi stenger en hver kanal som kommer med gjentatte eller alvorlige brudd på retningslinjene, sier en talsperson for YouTube til AFP.

Richard Spencer regnes som en ledende figur i det som gjerne kalles «alt right»-bevegelsen. Han beskrives også som nynazist og en representant for «white supremacy», den hvite rases overlegenhet.

Stefan Molyneux er en kanadisk filosof og anarko-kapitalist som ofte anklages for å tilhøre ytre høyre-siden, selv om han selv definerer seg som libertarianer.

Kanalen til tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke er også stengt ned.

YouTube har fjernet over 25.000 kanaler for brudd på retningslinjene deres etter at de endret retningslinjene mot hatefulle ytringer for et år siden.

Det amerikanske kommunistpartiet er ikke fjernet fra YouTube. De har dog få følgere.

Her kan du se Stefan Molyneux kort kommentere utestengelsen, som i stor grad forhindrer ham fra å tjene penger på sin virksomhet.