En av ranerne skal ha nordisk utseende, og to har utenlandsk utseende.

På Austøbø skole i Stavanger skal to tolv år gamle gutter ha blitt ranet av tre eldre i 20-tiden torsdag, skriver NTB.

– Vi foretar nå avhør av guttene med verge til stede. De er blitt frastjålet noen eiendeler, uten at vi vil gå nærmere inn på det, sier Politiets operasjonsleder Olaug Bjørnsen til NTB.

Ifølge politiet har tre gutter i 15-16-årsalderen hoppet ut fra en busk, med tørklær foran ansiktet. NTB skriver at guttene har beskrevet at én av ranerne skal ha nordisk utseende, og to har utenlandsk utseende.

#Stavanger: 2000. Melding om at to 12 år gamle gutter var utsatt for ran på offentlig sted, like ved Austbø skole. Guttene var fratatt flere eiendeler. Gjerningspersonene, to-tre gutter i 15-16 års alderen sprang fra stedet like etter hendelsen. Politiet har kontakt med — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) July 1, 2020