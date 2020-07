annonse

Den siste tidens hardkjør mot kjettere i samfunnsdebatten er utrolig skremmende. Ironisk nok kan dette tippe vekten i vår favør.

Det har vært utrolig skremmende å observere det som har skjedd de siste månedene og ukene. Over hele den vestlige verden er de såkalte antirasistene i harnisk. Statuer rives, uskyldige mennesker angripes, og det spres hatefulle holdninger mot politi, og konspirasjonsteorier om onde, hvite menn som angivelig undertrykker alle oss andre.

Det får en til å lure på hva slags samfunn det er vi vil våkne opp til i morgen. Jeg ser konturene av et samfunn som helt har mistet stolthet over egne verdier og kultur. Tilbake står kun skam. Skam over vår historie. Skam over våre bragder. Et folk som kneler og ber om unnskyldning, mens visse utlendinger (selvsagt ikke alle) voldtar og raner oss i vårt eget land, og forbruker nordmenns skattekroner.

«Mangfold»

Det er dessverre nettopp noen av de mest arbeidsomme og bidragsytende menneskene vi har i vårt samfunn som får bøte mest. Dette ser vi ikke minst på hvordan Hans Geelmuyden er blitt behandlet. Den massive fordømmelsen han har blitt utsatt for er så dratt ut av alle proposjoner, sett i relasjon til det han har sagt. Og nå står hans tidligere partnere nærmest i kø for å demonisere ham, mens de ukritisk repeterer akkurat det samme: Alt for mangfoldet.

Det begynner å bli temmelig patetisk, men også litt skremmende, når så mange mennesker i viktige posisjoner ikke tenker gjennom hva ordene de bruker betyr. Mangfold vil aldri, aldri noensinne, være et positivt ladet begrep, slik alle disse later til å tro. Mangfold betyr bare at man i en gitt gruppe er forskjellige. Og forskjellighet finnes både på godt og vondt. Variert kosthold kan være bra. Mangfold hva gjelder kvinnesyn og syn på homofili, som nødvendigvis blir en problemstilling når ulike kulturer tvinges til å leve side om side, er ikke spesielt bra. Noen ganger er mangfold rett og slett farlig.

Karakter vs hudfarge

Det som gjør det hele enda verre, er at hudfarge igjen defineres som viktige for hvilke rettigheter, krav og meninger du skal ha lov til å ha. Etnisitet er blitt som en kvalifikasjon. En gitt arbeidsplass bør ha en viss mengde ansatte med mørk hud, for at de såkalte antirasistene skal være fornøyde. Om dette antallet i det hele tatt står i forhold til antall kvalifiserte søkere med mørk hud, som dessuten er bedre kvalifisert enn alle andre søkere, det er det ingen som spør om, eller tør å si høyt. Ei heller at meritter og evner er alt som betyr noe, og ikke menneskers hudtone.

Hva skjedde med å fokusere på menneskets karakter og prestasjoner? Hvor ble det av Martin Luther King jr. og hans tanker om et fargeblindt samfunn, der vi dømte hverandre etter våre handlinger, og ikke hudtone?

Hvite menn

Den eneste gruppen som ikke har krav på noen særrettigheter eller sympati er hvite menn. De som i all hovedsak har bygget samfunnet vi i dag nyter godt av her i Norge. Der folk klikker fullstendig når man snakker om muslimske menns degenererte kvinnesyn, er det helt akseptert å snakke om hvite menn som om de kollektivt hadde gått inn for å undertrykke andre og innvilge seg privilegier som angivelig ingen andre har. Det er og forblir en konspirasjonsteori. Men det er forbausende mange som kjøper den.

Det er farlig. Det vil resultere i en fattigere fremtid, og en mer utrygg fremtid. Hvorfor skal norske menn stå opp om morgenen, jobbe, betale skatt, bygge veier og hus, og beskytte landet vårt, når alt de får høre er at de er undertrykkende, privilegerte svin?

Hat

Resultatet av alt dette, er nok alt ytre venstre kan ønske seg. De hater Vesten. De hater at kapitalisme og frihet har skapt et samfunn med velstand og muligheter. De avskyr den hvite arbeiderklassen, som ikke lenger kjøper deres løfter om et sosialistisk paradis. Det er nok også derfor de gjør alt for å heie frem mer politikk som skaper splid, i form av høy innvandring, særbehandling og identitetspolitikk.

Mitt håp nå er at stadig flere skal se hvor ille dette kan bli i fremtiden. Nå som også noen av de mer moderate stemmene på det man kan kalle en slags høyreside blir så til de grader hetset, som Hans Geelmuyden, så må det vel være mulig også for vanlige folk å se galskapen lyse mot dem. Folk flest ønsker bare å leve i fred, ta vare på seg og sine i trygghet og stabilitet. Resultatet av krenkelseshysteriet og den politiske korrektheten vil bli alt annet enn det. Hvis folk skjønner det nå, så har vi kanskje en sjanse.

