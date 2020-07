annonse

Vi ser i dag starten på økt terror fra ytterste venstre, en kommunistisk revolusjon de har jobbet for i mange tiår.

Dødsfallet til den seriekriminelle afroamerikaneren George Floyd var anledningen ekstremistene brukte til å sette i gang opptøyer. I løpet av timer etter at videoen av Floyds dødsfall hadde spredt seg, mobiliserte militante Antifa-grupper for å hjelpe Black Lives Matter (BLM) mobben i Minnesota.

Selv om Antifa påstår de kun er en antifascistisk bevegelse, er de en totalitær, voldelig anarkist-kommunistisk bevegelse som hele tiden finpusser sine terrorteknikker. Først kommer svartkledde med masker, hammere og stokker; de første knuste vinduene er tegnet på at plyndringen kan starte. Når de er ferdige, kommer de etter og tenner på restene etter plyndringen. Samtidig tagges alt ned med slagord som «All Cops Are Bastards» (ACAB eller 1312) og «Fuck the Police» (FTP).

Mål og mening

Plyndringen og ødeleggelsen av skulpturer med hvite statsmenn er ikke tilfeldig. Målet er å fjerne alle spor etter vestlig sivilisasjon og tradisjon, og helst gjøre en gjenopplivning umulig.

De utnytter den massive økonomiske nedturen Covid-19 har skapt over hele verden. Folk er lei av å bli fortalt hva de må gjøre, og at de ikke kan komme ut og treffe andre. Politiet er et naturlig mål siden de skal opprettholde lov og orden — og Trump må naturligvis fjernes.

Denne mobben kan overvelde politiet og militæret der det ikke er nok politisk handlekraft til å stoppe dem, eller hvor demokratiske ordførere ønsker dem velkommen. Det er politiet som mange steder får pålegg fra lokale myndigheter om å ikke gripe inn, med mindre det er særskilt fare for tap av liv. I St. Louis så vi en radikal aktor slippe løs alle mennesker siktet for opptøyer i samme fart som de ble arrestert.

Antifa prater om toleranse og kjærlighet, men oppsøker meningsmotstandere som de angriper verbalt og fysisk. Scott Crow, en tidligere Antifa-organisator, sier til CNN at de radikale ideene deres begynner nå å bli omfavnet av liberale i USA. En grunnleggende del av filosofien er at de skal utføre fysiske aksjoner. De oppsøker meningsmotstandere, hovedsakelig på høyresiden, og sier at det de selv mener er “hate speech” er mer enn god nok grunn til å aksjonere mot dem.

– Vi går inn for å skape konflikt, fordi vi mener at nazister og fascister uansett farge, ikke skal få lov til å ytre seg, uttaler han til CNN.

Historikk

Antifas navn kommer fra Antifaschistische Aktion — og var omtalt i media allerede i 1932. De deltok i gatekampene i Weimar-republikken, og ble grunnlagt av Tysklands Stalinist-kommunistiske parti KPD. Formålet med organisasjonen var å hjelpe KPD med å bekjempe andre politiske parti, og å kontrollere gatene i den ustabile republikken, ifølge Kyle Shidelers artikkel om organisasjonen på nettstedet The American Mind.

På denne tiden slåss de riktignok mot nazistene. Men de sloss også mot de liberale, konservative og alle andre partier som kom i deres vei. Formålet med Antifa var å være et destabiliserende hjelpemiddel for revolusjonær politikk i en feilende stat.

Etter krigens slutt forsvant Antifa i nesten 40 år. Tyskland lå i ruiner, og ble en scene for geopolitiske konfrontasjoner — og restene etter sosialistene og antifascistene hadde ingen påvirkning i de nye oppgangstidene, som i tillegg var preget av anti-kommunistiske holdninger.

De gjenoppstod på tidlig på 80-tallet i en autonom form; en anti-autoritær forkjemper av selvstyre basert på anarkist-marxistisk ideologi assosiert med 70- og 80-tallets organisasjoner, slik som Røde Arme Fraksjon (RAF) og De Røde Brigader. RAF, også kjent som Baader-Meinhof, stod bak minst 34 drap fra 1970 til slutten av ’90-tallet.

Den moderne Antifa-bevegelsen har ingen koblinger til den som eksisterte før og under 2. verdenskrig, men er et produkt av Vest-Tysklands dengang voksende bevegelser med husokkupanter; et utskudd fra ’68-bevegelsen. De fungerte som løst organiserte plattformer mot f.eks. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).

Etter sammenslåingen av Øst- og Vest-Tyskland, og angrepene på asylsøkere i østlige provinser på begynnelsen av ’90-tallet, utviklet Antifa seg naturlig mot en mer samlet gruppe organisiert under navnet Antifaschistische Aktion/Bundesweite Organisation (AA/BO).

I stedet for å fungere som et springbrett videre inn i politikken, ble de en egen motkultur med egen klesstil, musikk og språkstil. Etter bruddet mellom AA/BO, i 2001, fortsatte de å være viktige for sosialisering og rekruttering innen radikale venstrepolitiske organisasjoner og parti. Likevel er ikke en slik venstreradikal subkultur, som er ekskluderende i natur, særlig egnet til å trekke store mengder nye nysgjerrige medlemmer; de er ikke en ny kommende sosialistisk bølge.

I de senere år har tyske Antifa fokusert mer på voldelige aksjoner mot Alternative für Deutschland (AfD) og dets tilhengere. AfD har notert hundrevis av forskjellige ulovligheter som vold, bilbranner, vandalisme — og til og med et attentatforsøk på et medlem i Det Tyske Parlamentet i 2019. Ikke bare har de brukt dette som reklame for seg selv, og postet det på egne sosiale plattformer, men selv etablerte tyske parti på venstresiden har tidvis vist at de støtter dem — også økonomisk med statlige midler.

En rapport fra 2016 hevder at etablerte politiske parti til og med har bevilget nærmere 150.000 euro til Antifa-tilknyttede grupperinger. Den venstreekstreme engelske organisasjonen HOPE not HATE (HnH) har blitt navngitt sammen med blant annet svenske Expo og Antifa, i en svensk forskningsartikkel, for deres infiltrasjon og offentliggjøring av privat informasjon om politiske motstandere. Både HnH og Expo har mottatt støtte fra milliardæren George Soros.

I Tyskland finnes det dokumenterte koblinger mellom Antifa og den tyrkiske PKK-bevegelsen. De har blant annet brukt PKK sine lokaler for egne arrangement. Antifa har selv gått ut og proklamert at de stod bak bombingen av en tyrkisk moské i Tyskland den 25. mars 2018.

Selv om Tyskland har den sterkeste grenen, så har også Frankrike en stor mengde venstreekstremister som er villige til å bruke voldelige midler, mot blant annet Rassemblement National (tidligere Front Nasjonal), et voksende populistisk høyreparti. I Frankrike har Antifa blitt avslørt under planlegging av drap på politifolk, produksjon av bomber og for planlegging av å tenne på et hotell brukt som base for politiet under G7-møtet i Biarritz.

Europeiske medlemmer av Antifa har også deltatt i kamper sammen med kurdiske styrker i Syria. I april 2018 truet franske Antifa-medlemmer med en serie terroraksjoner på grunn av franske myndigheters reaksjoner mot husokkupanter i Notre-Dame-des-Landes i Paris.

Her i Norge har Harald Klungtveit annonsert at hans initiativ for å kartlegge “høyreekstreme”, Filter X, har inngått et samarbeid med svenske Expo. Daglig leder i Kurdish Business Association Network, Bojan Celise Skaar, har sammen med en rekke journalister og skribenter forsvart at Antifa ikke er en formell organisasjon, siden de ikke har en offentlig ledelse.

En ansvarlig desentralisert organisasjon

Antifa og deres apologeter påstår selv at de er en løs sammensetning av grupper uten noen sentral eller ansvarlig ledelse. Kun en flytende og usammenhengende samling idealister, som derfor hverken kan angripes av myndighetene, eller stemples som terrorister. Dette “lederløse” formatet er ikke nytt av dato, men det gjøres enklere på grunn av mulighetene for å kommunisere så effektivt som vi gjør i dag, og gjerne kryptert for å hindre myndighetene i å finne ut hva som foregår. I praksis har de forskjellige gruppene kontakt med hverandre, og informerer om forskjellige typer aksjoner, koordinere og bistår hverandre om det er noe spesielt man trenger.

At terrororganisasjoner velger en desentralisert organisasjonsstruktur med celleoppbygging slik at om en celle blir arrestert skader det ikke andre celler er ikke et argument for at en slik organisasjon ikke eksistere, men heller for at den nettopp er strukturert for å bedrive terror.

Project Veritas i USA har infiltrert Antifa, og avslørt hvordan de og RefuseFascism (RF) får penger fra sponsorer. Andy Zee kaller seg National Organizer for RF, og forteller om hvordan de jobber med å samle inn støtte fra meningsfeller blant kjendiser og store bedrifter. Politiet trenger strengt tatt ikke å slå ned på Antifa som en stor organisasjon; de kan relativt enkelt kartlegge hvem som snakker med hvem, og bruke tradisjonelle metoder for å føre bevis.

Det som vil være mest effektivt, er langvarige fengselsstraffer for kriminelle handlinger gjort i en slik setting, men da er det viktig også å bekjempe romantiske forestillinger hos ansatte i statsapparatet med kommunistsympatier.

Det at Antifa nå er definert som en terrororganisasjon i USA er bra og gjør at lengden på straff og rekkevidde over statsgrenser utvides kraftig.

