Østensjøvannets venner melder at voksen ikke griper inn mot barn som plager ender.

Østensjøvannet i Oslo er et populært og yndet turmål for alt fra spreke joggere til pensjonister og funksjonshemmede. Her går det en turvei langs vannet som er kjent for sitt svært rike fugleliv.

«Gjentatte ganger, hver eneste dag, ser vi at voksne mennesker lar sine barn sparke endene og kaste stein på dem, eller i nærheten av fuglene, så de blir skremt. De gir oss sinte svar hvis vi påpeker det. Det er absolutt uakseptabel oppføresel å la sine barn drive med dyreplaging!», skriver Østensjøvannets venner på Facebook.

Reagerer

På Facebook er det mange som reagerer og statusoppdateringen har blitt delt hele 1.700 ganger.

«Det er desverre mange foreldre som ikke bryr seg om dette», skriver en mann.

«Hva slags foreldre er det som oppfører seg slik lurer jeg på? Ikke mye til foreldre å skryte av ihvertfall», skriver en kvinne.

«Det burde ha vært straff for voksne som plager eller lar barna sine plage fuglene. Skikkelige bøter og fugleplager på rullebladet», skriver en mann.