Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, er en av de som har hoppet på ideen om å tillate hijab i politiet.

«Vi skal ha plass for at folk kan vise sin tro, og for mange er hijab en viktig del av troen», sa Bollestad blant annet. Men nå er det slik at offentlige institusjoner som har uniform som en del av jobben, skal forholde seg nøytrale. Det gjelder forsåvidt andre institusjoner også, som NRK feks.

De fleste husker vel kontroversen rundt NRK-programleder Siv Kristin Sællmann som ble nektet å bruke et kors som hang i et kjede rundt halsen hennes. I ettertid har NRK tillatt hijab i flere programmer, men de mottok aldri så mye klager som under programmet «Faten tar valget», hvor programlederen der, Faten Mahdi Al-Hussaini, som er en forkjemper for bruken av hijab, plutselig ikke brøt med NRKs retningslinjer om nøytralitet da hun brukte hijab.

Det kan se ut som islam har en særstilling i Norge spesielt og i Vesten generelt, hvor bruk av religiøse symboler i nøytrale instanser slås hardt ned på så lenge det ikke er noe fra denne kombinasjonen av en religion og en ideologi. Da kryper de fleste, ikke til korset, men til hijaben.

At Bollestad som selv er kristen ikke forstår at en uniform symboliserer en spesifikk posisjon innad i ett samfunn, og at den må være fri for religiøse innslag eller andre former for symboler som vil ta fokuset vekk fra hva uniformen skal representere, er lettere sjokkerende.

Kan hun og andre som vil innføre noe slikt ha undersøkt med fagfolk og sågar muslimer først? Det er heller tvilsomt. Programkomiteen i KrF som skal diskutere hvorvidt de vil gå inn for å tillate bruk av hijab i politiet bør lese hva Aslam Ahsan, som selv var lokalpolitiker i Lørenskog for Arbeiderpartiet, sa om dette emnet i et intervju med VG i 2009.

«Norge må ikke bli mer pakistansk enn Pakistan», sa Ahsan og viste til at det selv i Pakistan ikke er lov med bruk av hijab i politiet:

– Jeg må si at jeg rister på hodet av hijabdebatten. Når ikke engang politikvinner i muslimske Pakistan får gå med hijab, hvorfor i all verden skal da norske muslimske politikvinner få gå med det, sa Ahsan.

Han fulgte så opp med noe som ikke bare Bollestad, men mange andre som instendig oppfordrer til å slippe islam fullstendig løs i samfunnet, bør merke seg:

– Norge må ikke bli mer pakistansk enn Pakistan, eller mer muslimsk enn muslimske land. Da tror jeg vi er på ville veier, sa han.

Når en profilert muslim selv sier noe slikt, så skjønner vi at Norge ikke bare er på ville veier, men har vært det i flere år allerede. Selvsagt skal det ikke være tillatt med hijab eller andre religiøse symboler av alle slag i politiet. Om man blir aldri så krenket av å ikke få tvunget igjennom sin egen vilje for å vise sin tro i enhver sammenheng, så får man heller finne seg en annen jobb enn å sitte å surmule over dette.

I dag blir alle krenket av det meste og de som sutrer aller mest og høyest er som regel de som bruker offerkort og kaller seg selv for en minoritet. Nå må man snart få satt ned foten for dette tøvet og forstå at verden og livet aldri kan bli likt for alle.