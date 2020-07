annonse

Norge må ta internasjonalt initiativ for å stanse Israels annektering av palestinsk land, krever en rekke organisasjoner i et opprop.

Oppropet ble overlevert statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet onsdag formiddag.

Det er Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen som står bak kravet. I alt 26 sivilsamfunnsorganisasjoner støtter oppropet, som også er signert av 10.000 personer.

Kristine Martinsen i Fellesutvalget for Palestina viser til palestinske myndigheters egne krav når hun får spørsmål om hva de mener regjeringen bør gjøre.

– Palestinerne ber om et forbud mot våpenhandel og militært sikkerhetssamarbeid med Israel, og suspensjon av frihandelsavtalen med Israel. De ber også om importforbud av bosettervarer, sier hun til NTB.

Dessuten må man sikre at enkeltpersoner og bedriftsaktører som er ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med Israels okkupasjon, må stilles for retten, mener hun.

Kritisert fredsplan

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at han ønsket å begynne annekteringen av deler av den okkuperte Vestbredden 1. juli, men det er nå tvil om dette vil skje.

USAs president Donald Trump la i januar fram en såkalt fredsplan som ga grønt lys for israelsk annektering av okkuperte palestinske områder. Planen er i strid med en rekke FN-resolusjoner og folkeretten. Både Trumps plan og Netanyahus varslede annektering er blitt kraftig kritisert av en rekke land.

UD følger utviklingen

FNs sikkerhetsråd advarte 23. juni mot en israelsk annektering av deler av Vestbredden, og statssekretær Halvorsen påpeker at Norge sluttet seg til denne uttalelsen.

Men han har likevel ikke noe svar på hvilke skritt Norge er beredt til å ta dersom Israel setter i verk sine planer.

– Det er for tidlig å spekulere ytterligere i konsekvensene av en eventuell anneksjon. Vi følger utviklingen nøye og har tett kontakt med partene, FN, EU og nærstående land, sier han i en skriftlig kommentar til NTB.

Han understreker at en annektering vil være uakseptabelt og et brudd på folkeretten. Det vil i tillegg skade utsiktene til å forhandle fram en tostatsløsning og også kunne ha negativ effekt på sikkerhetssituasjonen både for Israel, Palestina og ellers i regionen, mener han.

– Det er kun en fremforhandlet tostatsløsning, i tråd med folkeretten, som vil kunne skape varig fred mellom partene, konstaterer Halvorsen.