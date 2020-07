annonse

Miljöpartiet (MP) med elendig oppslutning på meningsmåling.

Svensk väljaroponion viser at partiet oppnår en oppslutning på 3,4 prosent. Det er den dårligste meningsmålingen for MP på over ti år, og man må tilbake til 1991 for å finne svakere tall i et valg (de fikk 3,4 prosent i det valget).

Miljöpartiet har på grunn av sin vippeposisjon sittet i vekslende regjeringer i årevis, og har vært en pådriver for Sveriges liberale innvandringspolitikk både under Reinfeldt-regjeringen og nå under Löfven.

Expressen peker også på at Miljöpartiet mangler en tydelig profil i økonomiske spørsmål.

Document skriver:

«Utviklingen på meningsmålingene har naturlig nok skapt dårlig stemning og en del bruduljer i Miljöpartiet, og man vurderer nå å gå ut av regjeringen. Blant annet synes mange i partiet at regjeringens innvandringspolitikk ikke er liberal nok (!).»

Også Liberalerna under ledelse av Nyamko Sabuni havner under sperregrensen.

Her er resultatene:

Nedenfor kan du se finansminister Per Bolund (MP) kommentere mangelen på tillit, som både partiet og han selv lider under.