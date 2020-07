annonse

Trondheim Rød Ungdom beklager hærverket, men mener politiet har mye av skylda for at ting utartet seg under mandagens demonstrasjon på Torvet.

Det dreier seg om en motdemonstrasjon som følge av et arrangement i regi av Stopp Islamiseringen av Norg (SIAN). Det hele utartet seg, og blant annet ble en rute på en politibil knust, og politifolk ble truffet av steiner kastet av de unge motdemonstrantene med tilknytning til Rød Ungdom.

– Vi som arrangører ønsket ikke at de skulle begås noe hærverk av noe slag, men vi har dessverre ikke kontroll på hva enkeltpersoner finner på, sier Markus Amund Sæther i Trondheim Rød Ungdom til Bydelsnytt.

Frustrerende

Trondheim Rød Ungdom stilte opp med flagg, bannere og en høytaler for å overdøve SIAN. Men ifølge Sæther hadde SIAN eget PA-anlegg som nesten overdøvet motdemonstrantene når de «ropte, hoyet og buet».

– Hvis SIAN ikke hadde fått stilt med full PA hadde, hadde situasjonen vært roligere. Det er utrolig frustrerende å fremdeles høre det rasistiske budskapet, selv om man står å roper på full hals.

Politiet provoserte med sin fremferd, mener Sæther:

– Vi synes det framstår som provoserende at politiet raser fram og stiller opp med hjelm og skjold, etter at SIAN har dratt. Demonstrasjonen kunne ha sluttet der og da.

– Hadde det ikke vært bedre å følge oppfordringen fra Islamsk Råd om ikke å gi SIAN noen oppmerksomhet?

– Vi har tatt med IRN og MDN sine oppfordringer med i betrakting, men det er flere gode grunner til at vi har holdt motdemonstrasjon. Hvis de bare får stå der, gir det dem muligheten til å bygge en plattform og rekruttere folk. Ingen fikk med seg hva de hadde å si denne gangen. Det er en seier. Jeg kan ikke engang se for meg hvor ekkelt det må være å være muslim å gå forbi SIAN mens de spyr fra seg rasistiske budskapet sitt.

Snorre Valen kritisk

Snorre Valen, tidligere stortingsrepresentant for SV, er kritisk til både oppførselen til demonstrantene, og partiledelsen i Rødt som bagatelliserer hendelsen. Valen kaller det en «grenseløs forståelse», som er både «bisart og alvorlig».

– La det være helt klart: Det er rystende og uakseptabelt at motdemonstranter tyr til vold mot politiet og hærverk mot fredede bygninger. Ikke fordi skaden på torget og Hornemannsgården ikke lar seg reparere – det gjør den jo. Men fordi det å gripe inn i en demonstrasjon med maktmidler er en alvorlig handling kun politiet har myndighet til. Den myndigheten har de på vegne av oss alle. Samfunnet vårt har ikke råd til selvtekt, skriver Valen i TrønderDebatt.

– Derfor er det svært opprørende å lese uttalelsene fra Trondheim Rødt-leder Svein Olav Aarlott, som mener det var politiet som framprovoserte volden.

Politiet forklarer

Politiet i Trondheim skriver på Facebook:

«Vi ønsker å presisere at ytterligere politifolk med hjelm og skjold ble satt inn ETTER at en av våre tjenestepersoner, som sto uten hjelm, ble truffet av en STEIN i nakken. Her snakker vi centimeter som skiller alvorlig skade eller død for vedkommende. Det er ikke greit på noen som helst måte. Det er livsfarlig!»

