Umar Ashraf, senior kommunikasjonsrådgiver for NAV, har tidligere vært i krig med sterke samfunnsdebattanter med minoritetsbakgrunn. Nå går han inn for å ydmyke en ellers respektert businessmann.

Den aktuelle episoden jeg refererer til her hendte da den modige eksiliraneren Mina Bai i 2017 skrev en artikkel om en kvinne med hijab på Tøyenbadet. Bai hadde en oppfattelse av at kvinnens antrekk var uhygieniske og representerte undertrykkelse av kvinner. Mange av kommentarene Ashraf ytret om Bai og andre aktører var ytterst nedlatende. Bai beskriver på sin Facebookside hvordan Ashraf senere fikk en norskpakistans advokatvenn til å true henne til å slette skjermdumpene av kommentarene hvor han hadde «gått berserk».

Dette ser jeg ofte i holdningene hos innvandrermenn med høyere utdannelse. Den kulturelle måten å se ned på andre har de dessverre tatt med videre fra sin kultur, og det skitner til debatten. Vi husker vel lege Attiq Ahmad Sohail som mente at jeg var en «stygg utlending som alle hatet». Denne legen hadde og har et klart hat mot kvinner, og han er intet unntak. Slike innvandrere blir farligere når de kommer opp i posisjon og virker integrerte. De er dessuten ikke redde for å misbruke sin makt, noe som kan skremme hvilken som helst kvinne fra debatten.

Aktivistene fra ytre venstre truer det frie ord

Det tok ikke langt tid før aktivistene fra ytre venstre, blant annet Sofia Rana, grep tak i pennen og kritiserte Bai for den artikkelen, samtidig som hun insinuerte at Bai hadde en agenda med å skape fremmedfrykt. Etter mange år i samfunnsdebatten, har jeg personlig observert venstresidens mektigste våpen bli brukt i enhver debatt som omfatter islam, integrering, asylinstituttet og innvandring. Vi ser nå hvor effektive disse virkemidlene er, og jeg spår en kraftig økning av denne bølle-mentaliteten årene fremover.

Innlegget Ashraf skrev på sin Facebook for noen dager siden trenger å kommenteres. Han klager i første del på at Hans Geelmuyden hevdet at han måtte lære om vestlige verdier. Paradoksalt nok, takker Ashraf annonsører som har straffet Geelmuydens ytringer med sanksjoner om boikott og kontraktbrudd. Det er en offentlig ydmykelse som både støttes og hylles i Ashrafs kommentarfelt, der budskapet er enkel. Hvis du ønsker å beholde din business, hold kjeft!

Nå nylig avsluttet IKEA Norge samarbeidet med Geelmuyden Kise. IKEA hevder at de hele tiden har hatt et godt samarbeid med Geelmuyden Kise, men ytringene hans var for hard kost for bedriften med en nazistisk fortid. IKEA-grunderen Ingvar Kamprad var en aktiv og engasjert nazist. Han var aktiv og rekrutterte nye medlemmer for «nazistiska Svensk socialistisk samling SSS». Er det for å kompensere for denne fortiden at IKEA nå kaster Geelmuyden under bussen?

Hva er egentlig feil med at et PR-byrås leder mener at ansatte ved hans bedrift må beherske det norske språket? Selv om Ashraf og andre skulle mene at ytringene var ufine, så legitimerer det ikke den massive jakten Geelmuyden utsettes for. Aktører fra venstresiden bruker ufine spissformuleringer og verbale angrep mot meningsmotstandere. De slipper likevel å miste sitt levebrød og “varsler” som kan ramme deres ansettelsesforhold.

Ytringsfriheten er under press og det blir mye verre

I vestlige verdier, er ytringsfriheten høyt verdsatt, og du kan ikke på den ene siden støtte boikott og sanksjoner mot ytringer samtidig om du sutrer over at andre mener du ikke har forstått innholdet i disse verdiene.

Ashraf viser med ord og handlinger at Geelmuyden hadde rett i sine utsagn, inkludert om at Ashraf er en «autoritær ekstremist». Ashraf har tidligere vist at ytringer han misliker skal straffes med trusler og udemokratiske virkemidler. I den artikkelen nevnt lenger oppe, truet en pakistansk «advokat» at skjermbilder av truslene Ashraf kom med mot Bai måtte slettes ellers så skulle de gå til rettslig skritt. Dette var mange vitne til at skjedde, og det var få som beskyttet ytringsfriheten.

Men når en brun, muslim, med en liten utdannelse faktisk ytrer noe, så er det ikke noe annet å gjøre enn å faktisk bøye seg i støvet og heie han frem ukritisk? Dette ser vi gang på gang. Slike som Umar Ashraf har fripass i norsk media, de har også «rett» i alle sine ytringer og er på den «gode» siden.

Nordmenn er eksperter på å legge seg flate for rasismeanklager, og mange innvandrere liker å se nordmenn ned på kne.

