Etter massiv kritikk mot et ytterliggående budskap, så Demokratene seg nødt til å slette en Twitter-post.

Mandag la Demokratene ut en post på Twitter som inneholdt et angrep på det historiske landemerket på Mount Rushmore, der fire av ansiktene USAs mest kjente presidenter, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln, er hugget ut i fjellet.

Bakteppet for Twitter-posten er et kommende arrangement ved monumentet, som president Donald Trump planlegger, som skal finne sted på USAs nasjonaldag, 4. juli, til minne om uavhengigheten fra Storbritannia.

– Trump har oppført seg respektløst overfor amerikanske urfolk igjen og igjen. Han har prøvd å begrense deres stemmerettigheter og blokkert kritisk pandemihjelp. Nå skal han avholde et arrangement for å glorifisere hvit overlegenhet ved Mount Rushmore – en region som en gang var hellig for stammefolk.

The Democratic Party’s plan to run on a “Mount Rushmore is racist” platform was truly innovative. pic.twitter.com/HA0uxwKWUO — Ben Domenech (@bdomenech) June 30, 2020

Vil rive landemerket

I posten var det delt en artikkel fra venstrevridde The Guardian, der en aktivist ved navn Nick Tilsen påstår at landemerket på Mount Rushmore er et symbol på såkalt «hvit overlegenhet».

– Mount Rushmore er et symbol på hvit overlegenhet, som fortsatt er i live og pågående i samfunnet i dag, sa Tilsen.

Av artikkelen fremgår det at aktivisten ønsker at landemerket Mount Rushmore skal rives ned.

Det radikale budskapet i Twitter-posten har siden fått gjennomgå, og Demokratene har derfor slettet innlegget.

And… deleted as I expected. Don’t worry, @TheDemocrats; I saved it for you. pic.twitter.com/ElV0F8yWiO — jon gabriel (@exjon) June 30, 2020

Beskyttelse av monumenter

Fredag, 4. juli, skal president Trump lede et arrangement ved landemerket, som befinner seg i South Dakota. Presidenten skal tale for en folkemengde på 7500 personer, ifølge myndighetene i staten.

I forrige uke signerte Trump en presidentordre for beskyttelse av monumenter fra vandaler og andre som kan komme til å ødelegge eller rive dem ned.

Guvernør Kristi Noem i South Dakota har slått fast på Twitter at hun vil beskytte Mount Rushmore fra radikale elementer som ønsker å ødelegge landemerket. I et intervju på TV-programmet Fox and Friends har Noem slått fast at dette med å rive ned monumenter dreier seg en «radikal omskriving av vår historie».

Not on my watch. https://t.co/U6gGap5Ib6 — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) June 23, 2020