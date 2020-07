annonse

Det ble mottatt med sjokk og undring da president Donald Trump i forrige uke sa at det kommende valget blir det mest korrupte i USAs historie.

Helt uten bevis hevdet han fire måneder før valget i november, en av pilarene i det amerikanske demokratiet, at valget blir preget av juks.

– Vi kan ikke la dette skje. Men de vil så gjerne at det skjer, sa han i et møte med unge støttespillere i Phoenix i Arizona.

Dette er ikke noe nytt fra Trumps side. I 2016 kritiserte han den samme prosessen som førte til at han selv endte i Det hvite hus.

Først angrep han de republikanske primærvalgene som han kalte «manipulert av bossene», og så selve presidentvalget, der han beskyldte Hillary Clinton og Demokratene for å prøve å undergrave et fritt valg.

– Prosessen er manipulert. Hele valget blir manipulert, sa han i oktober, på et tidspunkt da anklagene om seksuell trakassering av kvinner haglet og meningsmålingene viste at han lå langt bak Clinton.

Avvises av ekspertene

Da som nå tilbakeviser alle eksperter hans påstander om valgfusk. Historien, iallfall de siste hundre årene, viser forsvinnende få tilfeller av fusk i amerikanske valg.

I et land der maktskiftet går fredelig og riktig for seg hver gang, er forsøkene til en kandidat fra et av de store partiene på å skape tvil om valget, et slående brudd på tiltro til USAs demokrati. At en valgt president gjør det, er helt uten presedens.

– Aldri, sier historiker Douglas Brinkley på spørsmål om noen tidligere president har brukt slikt språk.

– Det vi ser, er handlingen til en autokrat eller diktator, sier han.

Stemmer via posten

I år er det forsøket over hele landet på å utvide folks muligheter for å stemme via post, noe som koronakrisen har satt fart i, som Trump har grepet fatt i. Viruset er spesielt farlig for eldre, som er de som har høyest frammøte.

Det fins ingen tegn på at det tidligere har vært fusk i forbindelse med poststemmer, selv i delstater der valget er basert på posten, og Trump og mange av hans medarbeidere har selv gjerne stemt per post.

Men det har ikke hindret Trump i å anklage Demokratene for å forsøke «å manipulere valget ved å sende ut titalls millioner av stemmesedler med Kina-viruset som påskudd for at folk ikke selv skal møte fram i valglokalet».

– Folk gikk til valglokalet under første verdenskrig. De gikk til valglokalet under annen verdenskrig. Vi kan trygt gå til valglokalet og stemme under covid-19, sa han i Phoenix-talen.

Ligger bak på målingene

Trumps anklager har for alvor tatt av etter at han den siste tiden er blitt liggende langt etter på meningsmålingene.

Mange mener at det han forsøker å gjøre, er å gjøre det vanskeligere for folk å stemme, særlig i de store byene, og dermed legge grunnlaget for å utfordre valgresultatet om han taper. Dette benekter både han og valgkampstaben hans.

Historikeren Julian Zelizer på Princeton-universitetet sier at det kan se ut som Trump forsøker å gjøre ydmykelsen mer utholdelig dersom han taper gjenvalget, men at det også kan være at han legger grunnlaget for å forsøke å få valget underkjent.

Frykter kupp

– Det som er realistisk å se for seg, er en repetisjon av 2000, sier han og viser til hvordan høyesterett grep inn for å løse striden om hvem av George W. Bush og Al Gore som vant Florida og dermed hele valget.

Hvis marginen ved årets valg også blir knapp, kan Trump gå til retten og sette i gang en kampanje for å si at valget er stjålet og dermed legge hindringer i veien for opptellingen.

Brinkley er enda mer bekymret og spør seg om Trump overhodet vil forlate Det hvite hus om han taper.

– Trump er i gang med å legge grunnlaget veldig klart for at han ikke vil forlate Det hvite hus. Jeg tror han er ferd med å gjøre scenen klar for å si: «Jeg går ikke. Valget var juks».

Ødelegger tilliten

Selv om det ikke går så langt, gjør Trumps påstander og beskyldninger at folk mister tilliten til valgsystemet.

– Det skaper kaos og bryter ned hjertet av det demokrati er, sier han.

Amerikanerne har allerede begynt å bekymre seg for sikkerheten og integriteten til november-valget. En måling i februar viste at bare en tredel har stor tillit til at alle stemmene blir telt.

På den annen side har amerikanernes tiltro til å stemme via posten økt kraftig under koronakrisen. 60 prosent sier de støtter at velgerne skal få sende inn stemmeseddelen i posten.

Men det er langt høyere støtte blant demokratene, noe som kan betyr at Trumps retorikk har fått gjennomslag hos hans republikanske velgere.

Beskylder Demokratene

I Det hvite hus blir det sagt at Trump har kritisert prosessen fordi Demokratene forsøker å bruke viruset som et påskudd til å vri valget i deres retning.

– Jeg tror presidenten bare snakker om dette fordi Demokratene prøver å endre reglene til sin fordel under påskudd av viruset, sier Justin Clark i Trumps valgkamp.

– Et hastverksarbeid med å innføre et nytt valgsystem før november bare øker den reelle bekymringen for sikkerheten ved poststemmer uten skikkelige forholdsregler, sier talskvinne Sarah Matthews i Det hvite hus.

– Alle amerikanere fortjener et valgsystem som er trygt, og president Trump trekker fram at Demokratenes plan for et massivt poststemmesystem åpner for fusk, sier hun.

Klart tryggest

Men dette avvises at Wendy R. Weiser, som er direktør for demokratiprogrammet på New York Universitys juridiske fakultet.

Hun sier at studie etter studie viser at disse bekymringene er helt uten grunnlag i virkeligheten. Selv om ikke noe system er helt uten risiko for fusk, er utvidet stemmegivning per post «det klart tryggeste og nødvendigste svaret på en pandemi».

Hun mener at Trumps forsøk på å foreslå noe annet er ekstremt ødeleggende for USAs demokrati på en rekke områder, og hun viser til at det er nettopp det utenlandske motstandere sier for å undergrave tilliten til USAs politiske system.

– På en måte gjør Trump jobben for dem, sier hun.