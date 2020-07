annonse

Enkelte personligheter i engelsk fotball ser ut til å ha fått nok av Black Lives Metter-bevegelsen.

Siden Premier League startet opp igjen 17. juni, har spillerne spilt med Black Lives Matter på draktene i stedet for sitt eget navn. I tillegg har alle spillere knelt før avspark. Enkelte også med hevet knyttneve, en velkjent gest fra Black Power-bevegelsen.

Jamie Redknapp og Patrice Evra er to tidligere toppspillere som nå jobber som fotballkommentatorer for Sky Sports. Begge to har nå sluttet å bære merket med påskriften Black Lives Matter.

En talsmann for Premier League sier at kanalen støtter at sorte liv betyr noe, men de støtter ikke en spesifikk politisk organisasjon. De gjør det samtidig klart at de ikke krever av noen av sine ansatte at de bærer et bestemt jakkemerke.

Matt Le Tissier, som ble kåret til århundrets spiller i Premier League, har kritisert BLM-bevegelsen som en organisasjon på ytterste venstre, med radikale idéer som å avfinansiere politiet. Han vil dog fortsette å bære jakkemerket, for å støtte den generelle kampen mot rasisme.

– Jeg tror majoriteten av Storbritannia har fått nok av denne organisasjonen, sier Le Tissier.

Og den tidligere spilleren Karl Henry kaller BLM for «splittende», og ønsker seg en mer inkluderende, ikke-politisk antirasisme. Karl Henry er i likhet med Patrice Evra mørk i huden.

Flere av kapteinene i Premier League skal ha hatt diskusjoner om temaet, og vurderer nå om de skal komme med en offisiell uttalelse, ifølge Daily Mail.

I kampene nå i uken var Black Lives Matter borte fra draktene, og byttet ut med spillernes egne navn.

Black Lives Matter anklages både for radikale politiske idéer, samt en utbredt antisemittisme og sterk kritikk av Israel.

