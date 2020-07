annonse

Hans Geelmuyden beklager på nytt sine kommentarer i en ny pressemelding på hjemmesiden til PR-byrået Geelmuyden Kiese.

Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese har måttet se at LO og Ikea har avsluttet samarbeidet med byrået. Flere andre kunder har blitt kontaktet av mediene om sitt kundeforhold til GK.

Det er spesielt to kommentarer i debatten om «mangfold i kommunikasjonsbransjen» som har landet en storm av kritikk over Geelmuyden.

I et intervju med bransjeavisen Kampanje 15. juni uttalte Geelmuyden at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK». I en Facebook-debatt skrev Geelmuyden deretter at kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf han fremsto som en «autoritær ekstremist» og ba han lære seg vestlige verdier.

– Det pågår en viktig debatt om etnisk enfold i norsk medie-, reklame og kommunikasjonsbransje. Jeg kom i den sammenheng med en kommentar til bransjebladet Kampanje den 15. juni, og en annen kommentar på Facebook den 21. juni. Jeg erkjenner at begge kommentarene er rasistiske, skriver Hans Geelmuyden i en pressemelding.

Han utdyper videre:

– Uttalelsen om “kebabnorsk” er rasistisk på grunn av sammenhengen uttalelsen ble fremsatt i. Begge uttalelsene er for øvrig beklaget gjentatte ganger,» skriver han før han beklager seg på nytt:

– Jeg beklager på det sterkeste begge kommentarene, og er svært lei meg for den smerte og det ubehag kommentarene har skapt. Semantikk og språk er viktig fordi gale ord skaper fordommer. Fordommer i sin tur kan føre til hat og vold. Jeg anerkjenner at kommentarene mine var skadelige, ufølsomme og uakseptable. Jeg forstår at jeg som opinionsleder har et stort ansvar for å fremme mangfold gjennom både ord og handling, og lover i fremtiden å avstå fra rasistiske ytringer».

Geelmuyden skriver videre at han ber «om å bli trodd på at disse kommentarene ikke representerer hva jeg står for som menneske. I handling har jeg i 31 år arbeidet intenst for å gjøre Geelmuyden Kiese til en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Jeg håper at både nåværende og tidligere kolleger kan bekrefte dette. Hendelsene de siste ukene motiverer meg til ytterligere innsats for mer mangfold og integrering, både i GK, og i samfunnet.»