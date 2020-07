annonse

Kommentator Asle Toje tar et oppgjør med kjendiseriet i politikken.

Statsviteren og kommentatoren skriver i Utrop om et nytt opprop fra 75 forskere og kjendiser, med krav om et nytt økonomisk system. Intet mindre.

«Det vi trenger er et bedre system for å sørge for at alle får dekket sine grunnleggende behov», heter det i oppropet.

Asle Toje spør seg imidlertid om hvorfor vi skulle være interessert i hva kjendisene mener om denne saken.

«Utspillet fikk meg til å spørre; hvorfor antar Sigvart Dagsland, Ane Dahl Torp, Vigdis Hjorth, Jan Erik Vold og Sidsel Mørck at folk er interesserte i hva de måtte mene om det økonomiske systemet i verden? Ingen av dem har kompetanse på økonomi, det har forøvrig svært få av de mange professorene som har latt fornuften fare og skrevet under. Jeg undret meg også over at min første reaksjon da jeg så navnene, var forakt.»

Toje spør seg om hvorfor kjendisene slippes til orde med sine mer og mindre velfunderte standpunkter.

«Å selge meninger som om det var brus ville jo vært greit hvis samfunnsdebatten bare hadde vært en underavdeling av underholdningsindustrien. Men ordskiftet er også den viktigste lenken mellom folket og deres representanter. Hvis fokuset rettes mot person i stedet for sak står denne debatten i fare for å kortsluttes. Informasjonen og meningene som gir vanlige folk et bakteppe for å gjøre seg opp en mening om viktige tema», konkluderer Toje.

