Fagmedarbeider i vegetarkampanjen til NOAH, organisasjonen for dyrs rettigheter Marie Henriksen Bogstad, sier at vi spiser vår egen vekt i kjøtt i året. Hun mener at dette har flere konsekvenser enn det helserelaterte.

– I dag finnes det flere gode plantebaserte varianter av typisk grillmat, som er både sunnere og dyre- og miljøvennlige, skriver hun i Dagsavisen. Hun stiller også spørsmålet om vi kan bytte ut koteletten, da gir vi samtidig kloden og dyrene en bedre fremtid?

Den gjennomsnittlige nordmann spiser sin egen vekt i kjøtt i året, og forekomsten av livsstilssykdommer er økende i takt med kjøttforbruket vårt, skriver fagmedarbeideren i vegetarkampanjen og forteller at helsemyndighetene oppfordrer oss til å spise mindre rødt og bearbeidet kjøtt.

Bogstad skriver at kjøttproduksjon bidrar til klimagassutslipp, tap av naturmangfold og forurensning. Det er også betydelig lidelse for dyrene i husdyrindustrien, samt at husdyrhold beslaglegger 83 % av jordbruksarealet i verden og bidrar til å fordrive vill natur.

Dyrevelferdsproblemer finnes hos alle landbruksdyrene, på grunn av kommersialisering av dyrenes verdi og økt press på effektivitet. I kyllingindustrien og fiskeoppdrettsnæringen er dyrevelferden presset til bristepunktet på grunn av kraftig intensivering. Men hun skriver at sterke næringsinteresser støtter kjøttproduksjon. De siste årene har produksjonen skutt i været.

Bogstad mener vi har et system som er rigget for å klø husdyrbonden på ryggen, og et storting som blindt godtar det. Men om skal få bukt med klima- og naturkrisen, og samtidig bedre både folkehelsa og situasjonen for dyrene, er vi nødt til å redusere produksjonen og forbruket av kjøtt.

– Vi trenger en ambisiøs, tverrsektoriell og tydelig landbrukspolitikk for mer enn bare husdyrprodusentene, skriver fagmedarbeideren i vegetarkampanjen.