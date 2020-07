annonse

Mener statuen av Churchill er undertrykkende.

Iben Rygh Bø bor i London og fordyper seg i fag som utviklingstudier og arabisk. Hun er overrasket over den enorme motstanden til å fjerne statuer.

– For statuer er ikke bare representasjoner av det flotte i en figur, de er en udødeliggjøring av historie, skriver Bø i Utrop.

Bø mener at statuen skal minne oss om europeisk heltedåd og forsterke dette i den kollektive bevisstheten, slik at europeisk tyveri, slaveri, folkemord og utnyttelse, i det europeere selv refererte til som «den tredje verden», kommer i bakgrunnen.

Da Churchill deltok i gjenerobringen av Sudan, skal han ha skrytt av at han personlig skjøt minst tre «barbarer», forteller Bø og sier at han så at konsentrasjonsleirer ble bygd i Sør-Afrika og Kenya, og beskrev sin «irritasjon for at ’kaffirs’ skal få lov til å skyte på hvite menn». Videre kan hun fortelle at han som medlem av Parlamentet krevde en videre erobringer i «den tredje verden» og at han syn var støttet av et ikke-skambelagt tro på de hvites overlegenhet.

– Men, å rive ned Churchill fra Solli Plass er ikke å slette historie, hans historie som nøkkelspiller i kampen mot nazisme er hverken undervurdert eller lite gjenfortalt.

Utviklingsstudenten tror at problemet ligger ikke i statuene i seg selv. Hun mener det eksisterer en enorm skjevfordeling i kunnskaper som blir fremhevet i Norge , og det ligger en enorm makt i kunnskap. Iben Rygh Bø ble aldri opplyst om de rasistiske holdningene til Churchill på skolen.

– Dette er å frarøve samfunnet essensiell kunnskap om maktbalanser, politikk, økonomi og kultur, som igjen kan bidra til å forstå verden gjennom kritiske og ikke-europeiske linser. Slik informasjon er det ikke gitt at man søker.

