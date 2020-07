annonse

annonse

Hvithet er mer enn hudfarge, det er også kultur. Hvithet er et uttrykk for det som inngår i den norske normaliteten. De som frykter endringer i normaliteten og vil bevare det bestående er en årsak rasediskriminering.

Lars Gule skriver på nettsiden til Antirasistisk Senter at noen forsøker også å forklare sin motstand mot endring med at hvite nordmenn er overlegne ikke-hvite. Da har man gitt seg selv en rasistisk begrunnelse for rasediskriminerende – som for eksempel nei til innvandring, «Norge for nordmenn», «Fedrelandet først» og så videre.

Les også: Lars Gule politianmelder Helge Lurås for en kommentar skrevet på Facebook

annonse

– Om refleksjonen også omfatter respekt for alles like menneskeverd, vil vi lære oss å leve med et etnisk mangfold, mener han.

Gule skriver videre at den gamle normaliteten, basert på hvithet er en kjerne i det som utgjør strukturell rasisme. Denne formen for rasisme blir usynlig for dem som tilhører normaliteten. Derfor er det mulig å begå strukturell rasisme uten å være rasist. Man kan til og med være antirasist og likevel krenke noens menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter. Ikke-hvite forteller om krenkende behandling, blant annet utført av politiet. Noen ganger ligger en åpenbart diskriminerende hensikt bak, andre ganger er virkningen av handlingene krenkende. For hvite er mye av dette usynlig. Det er fordi hvitheten har blitt en selvfølge.

– Det blir også en norm. Det er dette som gjør at man kan være motstander av rasisme, slaveri, kolonialisme og imperialisme og likevel ganske ubevisst opplever den etablerte hvitheten som det riktige og moralsk gode.

Les også: NRK-ekspert Lars Gule mener norsksomaliske Shurika Hansen må være «høyreekstrem»

annonse

Gule mener at hvithet kan bli sett på som det beste, for eksempel gjennom kulturelle uttrykk (maleri, skulptur, litteratur, teater, modellbransjen, reklame). Da kan det bli vanskelig å ikke opptre diskriminerende. Ofrene for rasediskriminering kan i en slik sammenheng mene at de er mindre verdt, at diskrimineringen er moralsk riktig. Som eksempel bruker han homoseksualitet.

– Selvsagt er heteroseksualitet mer vanlig enn homoseksualitet, men er meningsløst å si at heterosex er moralsk bedre enn homosex. Likevel har slike moralske vurderinger blitt lagt til grunn i vurderingen av seksualitet. Derfor har mange homofile opplevd egen seksualitet som mindreverdig og moralsk forkastelig.

Lars Gule mener at kunnskap trengs for å bekjempe rasediskriminering og rasisme. Men endringer av normalitet tar tid. Derfor må vi opplæres i endringer. For å etablere den nye og mangfoldige normaliteten.