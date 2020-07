annonse

annonse

«Heldigvis har vi nå våknet. IKEA kaster ut Geelmuyden Kiese, og Hans Geelmuyden kaster ut Hans Geelmuyden, slik jeg kaster ut meg selv, slik alle vi hvite må kaste ut vår egen hvithet.»

Ole Asbjørn Ness er forfatter og inntil nylig rådgiver i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese. Han harselerer i Minerva over hvordan hans tidligere sjef har bitt tvunget til en ydmykende kanossegang etter å ha kommet med uttalelser om såkalt kebabnorsk som angivelig skal ha vært rasistiske.

Ness konkluderer sitt harselas i Minerva slik:

«At en person som Hans Geelmuyden ville komme til å gi uttrykk for rasistiske holdninger i et intervju, burde ikke overrasket meg, men det overrasket meg. Så indoktrinert var jeg. Heldigvis erkjenner nå Geelmuyden «at begge kommentarene er rasistiske.» Det vekker meg også fra min «hvite makt» søvn, og når eieren og sjefen for Norges største kommunikasjonsbyrå skriver rasistisk, svarer rasistisk, og dermed tenker rasistisk, da er det kanskje på tide at vi forstår at Norge er rasistisk?

annonse

Unnskyld!

Heldigvis har vi nå våknet. IKEA kaster ut Geelmuyden Kiese, og Hans Geelmuyden kaster ut Hans Geelmuyden, slik jeg kaster ut meg selv, slik alle vi hvite må kaste ut vår egen hvithet, og velte statuene slik at vi ser menneskene slik menneskene er: Sammensatte. Komplekse. Både gode og onde.

Selv kommer jeg nå til å legge om språket mitt til kebabnorsk, og jeg oppfordrer alle andre kommunikasjonsrådgivere til å gjøre det samme, Goebbels Kiese skal ikke få ha antirasistmerkelappen alene: Det vil bli jævlig schpa, og sef vil alle kæbene på neste bransjefest stå i kø for at jeg skal bænge dem, smud, bro, og selv om Geelmuyden er blitt tard, så bety’kke det at han er nazi, ikke nå lenger, men nå må jeg gå for å hooke med IKEA, og det er bare å bende over, for lille svenske møbelpakke fascistene, for nå har denne hvite niggeren bennern. Yo.