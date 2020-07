annonse

annonse

Tucker Carlson har gått inn i rekordbøkene som programlederen til USAs mest populære talkshow gjennom tidene. Han blir nå omtalt som en fremtidig leder av Det republikanske partiet.

Det politiske talkshowet «Tucker Carlson Tonight» avsluttet andre kvartal i 2020 med et rekordhøyt gjennomsnittlig seertall på 4,331 millioner seere. Dette tallet slår den gamle rekorden, satt i første kvartal samme år av Carlsons Fox News-kollega, Sean Hannity, ifølge Disrn.com.

Carlson og Hannity hjalp nyhetsgiganten med å innkassere seertall-førsteplassen blant alle kabel-TV-nettverk i USA i andre kvartal, med god margin. Til tross for sin dominans i kabelnyheter, er dette første gang at Fox har slått alle andre kabelnettverk med tanke på totale seere, inkludert den ettertraktede demografiske gruppen 25-54 år.

annonse

Carlsons rekordkvartal kommer på tross av at primetime-verten ble boikottet av flere annonsører som følge av hans kommentarer om «Black Lives Matter»-protestene. Til tross for kunngjøringer fra flere selskaper om at de vil slutte å annonsere på programmet hans, fortsatte Carlsons publikum å vokse.

Artikkelen fortsetter

Presidentkandidat Carlson?

annonse

Rod Dreher, en velkjent kommentator i tidsskriftet The American Conservative, er imponert over Carlson. Han insinuerer at talkshow-stjernen kan ha en fremtid i politikken – som lederen til det konservative partiet i USA – i det Trumps popularitet falmer blant amerikanere.

– Jeg var aldri tilhenger av Trump-stevner, men å se Tucker Carlsons nattlige monolog har blitt «må se»-TV. Hvis du er konservativ, spesielt hvis du er en konservativ som er demoralisert og forferdet av det republikanske partiet i disse dager, er Tucker stedet å gå for å holde humøret oppe, skriver han.

– Det republikanske partiets fremtid blir staket ut hver natt i det første segmentet av Tucker Carlson Tonight. I det Trump blekner, viderefører Tucker Carlson det som var godt og sant i Trumps kritikk, og fører flagget i kamp. Han kommer til å bli en kingmaker i republikansk politikk. Hvem vet? Kanskje han til og med en dag vil være kongen, spekulerer Dreher.