– I vårt land spiser vi ikke katter, skriker en rasende kvinne til migranten.

I Italia sirkulerer for tiden et videoklipp som viser en migrant som har drept en katt, som han griller, midt på gaten. Ugjerningen får en forbipasserende kvinne til å reagere kraftig. Hendelsen er omtalt i flere medier, deriblant Corriere della Sera.

Videoklippet er filmet i Toscana i det sentrale Italia. Mannen som griller skal ifølge opplysninger til pressen være 23 år, og har innvandret illegalt til Italia fra Elfenbenskysten i 2018. Mens han griller katten, kommer en kvinne forbi, og hun raser over det hun får se.

– I vårt land spiser vi ikke katter, slår hun fast i sitt raseri.

Hun stiller også spørsmål ved hvordan mannen kan ha råd til sigaretter, når han påstår at han griller katten fordi han ikke har nok penger til mat.

Sjokk

Videoklippet ryster nå det italienske samfunnet. En av de mange som har reagert er den tidligere innenriksministeren Matteo Salvini fra det konservative partiet Lega. I et innlegg på Twitter, der han har delt videoklippet, legger han skylden for de innvandringsrelaterte problemene i Italia på venstrevridde politikere.

– En illegal migrant grillet en katt på gaten. En horribel handling av grusomhet som sjokkerte oss alle. Venstrevridd politikk ødelegger det (en gang) vakreste landet i verden. Men vi vil ikke gi opp, skriver Salvini.

Gjerningsmannen skal ha blitt pågrepet, men løslatt senere.

🔴ITALY IN SHOCK

Tuscany, Italy. An illegal immigrant roasted a cat on the street. An horrible act of cruelty that shocked us all.

Leftist politics are destroying the (once) most beautiful country in the world.

But we won’t surrender.

👉Please share#primagliitaliani 🇮🇹 pic.twitter.com/9YirKGGb3t

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 30, 2020

