Det tradisjonelle hermetiske produktet skal også bytte navn.

– Tidene har forandret seg siden Joika først ble lansert. Ord og grafiske uttrykk som var dagligdags den gang oppleves annerledes i dag, og det er riktig avgjørelse å endre oss i takt med dette, sier merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs i en pressemelding, og legger til:

– Vi har hatt en veldig god samtale med Samerådet og Sametinget, og ønsker å holde en tett dialog med dem videre.

Det første de kommer til å gjøre er å ta vekk illustrasjonen av den samiske gutten, skriver Nettavisen. Deretter vil matprodusenten bruke tid på å finne et nytt navn til produktet.

– Vi vet at veldig mange har et positivt og helt spesielt forhold til Joika, også blant den samiske befolkningen. Våre produkter skal ikke bidra til diskriminering, og det må veie tyngst i denne saken, sier Stavenæs, som nå ser frem til å starte jobben med å finne et nytt, godt og passende navn til det populære produktet.