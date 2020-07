annonse

Å rense 10 Gigatonn CO2 fra atmosfæren er som å fjerne 12 dråper vann fra et fullt badekar. Tror du det vil gjøre noen forskjell for klimaet? Det tror norske politikere.

Forestill deg et badekar. Det tar ca 336 liter vann om det er 1,4 meter langt, 60 cm bredt og 40 cm dypt. La oss sammenligne det med atmosfæren.

Atmosfæren veier omkring 5150 teratonn = 5.150.000 gigatonn.

Beregnet nødvendig CO2-fangst for å redde verden fra 1,5 graders-spøkelset over 30 år er 10 gigatonn. Det gir en årlig nødvendig CO2-fangst på 0,33 gigatonn.

Hvor mye utgjør årlig CO2-fangst sett i forhold til badekaret? Det blir (0,33 / 5.150.000) x 336 = 0,02 milliliter, eller 0,4 vanndråpe.

Tror du at en fjerning av 0,4 vanndråpe fra badekaret i løpet av ett år vil være målbart? Eller 12 vanndråper på 30 år?

Det tror altså de gærningene vi har til politikere.

Hva tror du det vil koste?

Jeg fant en beskrivelse i E24. For ca 12 milliarder kroner får man fanget og lagret 400 000 tonn CO2 i året, i ti år, altså 1,2 milliarder i året, i Norge.

Totalkostnad over hele verden for å fange og lagre 0,33 Gigatonn er (330 Megatonn / 0,4 Megatonn) x 1,2 milliarder = 990 milliarder eller omkring 1 billion kroner verden over pr år.

Tatt over 30 år blir det 30 billioner kroner. Som det vil koste å fjerne de 12 vanndråpene fra badekaret.

Men husk, denne beregningen gjelder kun for Norge, med kortreist energi som vi nok har til ett eller to anlegg, og kortreist frakt til lagringen i Nordsjøen. Skal man ellers verden over fange CO2 i slik skala må man:

pumpe opp masse olje til transport med diesel-lastebiler og dieseldrevne tankbåter frem til lagringsstedet,

bygge nye energiverk, helst kull- eller atomkraft, som kan levere elektrisk kraft til fangst og pumping,

bygge nye overføringslinjer for kraften,

utvinne og frakte mye mer kull til kraftverkene,

bygge omlastingsanlegg som kan mellomlagre all gassen som skal fraktes,

pumpe gassen ned under havbunnen i Nordsjøen eller andre passende steder.

Kostnadene blir nok mer enn doblet eller triplet i andre land. Det skulle ikke forundre meg om de ble tidoblet med de energiprisene vi har andre steder i verden. I land hvor gjennomsnittlig inntekt er en tidel eller en hundredel av den i norske. Det er ingen som har regnet realistisk på alle kostnadene dette medfører for de enkelte land i verden.

Det er dessuten sannsynlig at CO2-utslippene fra all denne aktiviteten langt på vei vil nulle ut hele innsatsen med å fange, frakte og lagre gassen. Et alminnelig tankskip i rimelig størrelse bruker gjerne 250 tonn dieselolje om dagen, noe som skaper 750 tonn CO2 – pr dag.

Altså, selv om du tror at CO2 fører til menneskehetens utslettelse, vil ikke CO2-fangst hjelpe det grann.

En terrorist ville se på mellomlagringen med stor forventning. Det er bare å skyte en passe stor granat på lagertanken og se CO2 velle ut som fra en champagneflaske. Idag kjenner vi kvelningsradius for CO2, altså radius til en sirkel hvor alle innenfor sirkelen dør av kvelning. For 20 000 tonn som mellomlagres f. eks. på kaia i Oslo i påvente av en tankbåt, er kvelningsradius ca 2-5 kilometer. Lagring av CO2 er ikke bare dyrt, men også potensielt farligere enn det meste annet.

Det er bare å slappe av. Det vil heller ikke være penger i verden til å fange så mye CO2 at det ville gi målbare utslag. Og det vil ikke være betalingsvilje i minst 90% av verdens andre land. De har ikke det norske oljefondet.

Det er faktisk ikke nok penger i verden til å bygge alle disse renseanleggene, kraftverkene, overføringslinjene, og betale for transportbehovet, og om man beslaglegger bortimot alle pengene i verden til å bygge ut galskapen, vil resultatet ennå ikke være målbart.

Samtidig må det være klart at de aller fleste land i verden vil la være å bidra til CO2-fangsten. USA vil ihvertfall ikke, og India og China får jo lov til å øke utslippene sine. Så norske politikere måtte lovet at de skulle støtte all CO2-fangst overalt. Vi har jo oljepengene. Men oljefondet er faktisk ikke stort nok for resten av verden. Det er på omkring 10 billioner og det er jo bare avkastningen man skal ta av. Inntil videre. Bare vent.

Norge er, om ikke verdens rikeste land, så ihvertfall ett av dem. Hvor mange land har råd til å sløse milliarder på unyttig CO2-fangst og lagring? Hvor mange regjeringer er så dumme og verdensfjerne som den norske?

Hører dere, politikere? Det er ikke penger nok i verden til CO2-fangst, og resultatet vil uansett ikke være målbart!

Demokratiet i Norge har spilt fallitt, og det norske emokratiet med Erna Solberg og Tina Bru i spissen vil fortsette å styre etter følelsene inntil der ikke er noe mer å styre.